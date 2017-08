Schopfheim Große Suchaktion nach vermisster Seniorin verläuft erfolgreich

Über das Wochenende fand im Raum Schopfheim/Maulburg eine großanlegte Suchaktion nach einer 93-jährigen Frau statt.

Einsatzkräfte von Polizei, dreier Rettungshundestaffeln und die Besatzung eines Polizeihubschraubers suchten nach einer 93 Jahre alten Frau, die aus einem Alten- und Pflegeheim abgängig war.Das Pflegepersonal schaltete die Polizei am Samstagnachmittag ein, nachdem man die vermisste Frau trotz intensiver Suche nirgends finden konnte.Die anschließende Suche der Einsatzkräfte in den Stunden danach verlief ergebnislos und wurde am Sonntagmorgen mit einem Polizeihubschrauber fortgesetzt. Dessen Besatzung entdeckte die Vermisste um 9.30 Uhr in einer Wiese zwischen Schopfheim-Wiechs und Maulburg und lotste sofort Streifen und den Rettungsdienst zum Fundort.Die alte Frau war bei Bewusstsein und unterkühlt. Sie wurde umgehend medizinisch versorgt und zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.An der Suchaktion waren neben dem Polizeihubschrauber vier Streifenbesatzungen, die Rettungshundestaffeln Oberrhein, DRK und Malteser und der Rettungsdienst im Einsatz.