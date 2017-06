Der Großbrand auf dem Uehlin-Areal, der Donnerstagnacht 200 Einsatzkräfte in Atem hielt, wurde vermutlich durch Brandstiftung ausgelöst. Das teilt die Polizei mit. Zwei Tatverdächtige sind vorläufig festgenommen

Schopfheim (mj/hö) Der Großbrand auf dem Uehlin-Areal, der Donnerstagnacht 200 Einsatzkräfte in Atem hielt, wurde vermutlich durch Brandstiftung ausgelöst. Das teilt die Polizei mit. Zwei Tatverdächtige sind vorläufig festgenommen. Die alten Uehlin-Häuser – die die Stadt verkaufen, aber wegen ihrer heimatgeschichtlichen Bedeutung erhalten wollte – sind so schwer beschädigt, dass „wir nicht darum herumkommen werden, sie abzureißen“, erklärte Bürgermeister Christof Nitz am Freitag.

Der Großbrand hat laut Polizei einen Schaden von rund 200 000 Euro verursacht. In Mitleidenschaft gezogen wurde im kleineren Umfang das bisher noch nicht abgebrochene Gebäude an der Scheffelstraße. Vor allem aber sind die beiden alten historischen Uehlin-Häuser an der Hauptstraße stark betroffen. Diese sind stark einsturzgefährdet. Ebenfalls beeinträchtigt wurde das angrenzende Haus Nummer 38, in dem unter anderem zwei Wohngruppen des Betreuten Wohnen Zuhause sind.

Sämtliche Bewohner wurden von der Feuerwehr evakuiert. Die Personen aus den Wohngruppen wurden im Markus-Pflüger-Heim untergebracht. Die anderen Bewohner kamen in einem Hotel oder privat unter, teilweise vermittelt durch Bürgermeister Christof Nitz. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs war er mit dem Kiwanis-Club bei Kandern auf Wanderung und bei Erhalt der Nachricht vom Brand sofort nach Schopfheim geeilt. Am Freitag konnten, so der Kenntnisstand von Nitz, fast alle Bewohner wieder zurückkehren. Eine Wohnung allerdings sei derzeit wegen Wasserschadens nicht bewohnbar.

Zwei Tatverdächtige festgenommen

Wie die Polizei am Freitag schrieb, hatten Zeugen zwei männliche Personen vom Brandort weglaufen sehen und dies der Polizei mitgeteilt. Diese leitete sofort eine Fahndung ein und nahm zwei Tatverdächtige vorläufig fest. Sie befinden sich derzeit in Polizeigewahrsam und werden vernommen. Die Brandstelle ist beschlagnahmt und abgesperrt.

Als Anwohner den Brand um 19.54 Uhr meldeten und der Alarm einging war Kommandant Lutz Hofer gerade auswärts unterwegs. Wegen der engen Situation in der Innenstadt habe er bereits auf dem Weg nach Schopfheim sofort Vollalarm ausgelöst, sagt Lutz Hofer. Das Feuer war im 2. Obergeschoss im Abbruchhaus (Scheffelstraße) auf der Hinterseite ausgebrochen und dann auf die alten Uehlin-Häuser übergesprungen. Noch während die Feuerwehren, die insgesamt mit 110 Kräften und 25 Fahrzeugen im Einsatz waren, am Eintreffen und Aufbau waren, „kam es zur offenen Durchzündung des Daches, die Flammen schlugen 20 Meter hoch“, sagt Lutz Hofer. Ausgerückt waren die Feuerwehren der Abteilung Schopfheim Stadt, Raitbach, Wiechs, Maulburg, Zell, Steinen und Lörrach.

Mehrere Trupps kümmerten sich unter Atemschutz um die Brandbekämpfung, auch die Drehleitern waren permanent im Einsatz. Als Schwierigkeit sei hinzugekommen, dass eine Person gesichtet worden war, die ins Gebäude gegangen sein soll und als vermisst galt, berichtet Hofer. Die Personensuche habe daher Vorrang gehabt. Eine Truppe mit Atemschutz und Wasserschlauch habe im Gebäude gesucht, aber niemanden gefunden. Als glücklichen Umstand wertet Hofer, dass das Feuer noch relativ früh am Abend ausbrach, zu einer Zeit, zu der noch viele Menschen unterwegs seien. Deshalb sei der Brand frühzeitig entdeckt und gemeldet worden.

Die Feuerwehrleute blieben wegen eventueller Brandnester die ganze Nacht vor Ort. Das Technische Hilfswerk war mit 40 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen zur Unterstützung hinzugezogen worden, um die einsturzgefährdeten Häuserwände zu sichern. Simon Redling, Kreisbereitschaftsleiter des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), zeigte sich erleichtert, dass es keine verletzten Personen gab. Das DRK war mit 30 Einsatzkräften und zehn Fahrzeugen vor Ort. Das DRK kümmerte sich um die Verpflegung der Feuerwehrleute. Auch Bürgermeister Christof Nitz betonte, dass es „das Allerwichtigste von allem ist, dass keine Person zu Schaden kam.“

Abriss unausweichlich

Die Folgen für alte Uehlin-Häuser: Die beiden seit rund zehn Jahren leerstehenden alten Uehlin-Häuser, die sich im Besitz der Stadt befinden, standen derzeit zum Verkauf. Gegen Mindestgebot und verknüpft mit der Forderung, dass die Gebäude/Fassaden trotz des sanierungsbedürftigen Zustands der Häuser zu erhalten seien. Gefordert wurde auch ein Nutzungskonzept, das die Innenstadt als Treffpunkt stärkt. Zuletzt hatte es zwar Angebote gegeben, aber keinen Zuschlag. Gegen einen Abbruch der Häuser hatten zum einen politische Gründe gesprochen. Für ihren Erhalt hatte sich zu Beginn der Debatte um die Neugestaltung des Uehlin-Areals eine Bürgerinitiative formiert, auch deshalb wurden die alten Häuser in der Folge aus dem Neubaukonzept herausgenommen. Abgesehen davon stand das Eckgebäude Scheffelstraße/Hauptstraße unter Denkmalschutz.

All diese Überlegungen sind aber nun hinfällig, so Nitz, der berichtet, dass sein erster Gedanke am Donnerstag, als er vom Brand hörte, gewesen sei: „Das darf nicht wahr sein.“ Stadtverwaltung und Gemeinderat hätten sich viel Mühe gemacht, einen Weg zu entwickeln, wie das Gebäude erhalten werden kann. Jetzt aber „kommen wir um einen Abriss nicht herum.“ Zwar müsse dieser Schritt erst noch mit der Baurechtsbehörde und dem Denkmalamt abgesprochen werden – allerdings sei wegen des Einsturzrisikos „Gefahr im Verzug.“ Hätte das THW nicht Stützen eingezogen, wäre das Gebäude wohl schon zusammengebrochen.

Was die weitere Nutzung angeht, werde es jetzt vermutlich darauf hinauslaufen, das Areal zum Verkauf anzubieten und vom Käufer zu verlangen, dass das neue Gebäude in ähnlicher Form wie die alten errichtet wird beziehungsweise so, dass es ins Stadtbild passt, sagte Nitz – allerdings unter Vorbehalt. Stand doch am Freitag noch ein Treffen mit Vertretern der Gemeinderatsfraktionen aus, zudem bedarf es der Zustimmung des Gemeinderats. Nitz teilte am Freitag ferner mit, dass die bereits dem Badischen Gebäudeversicherungsverband gemeldet seien. Auch ließ er wissen, dass der Brand auf den Fahrplan für den Uehlin-Areal-Neubau keine negativen Auswirkungen habe.

Ein ganz großes Kompliment machte Bürgermeister Nitz den Rettungskräften. „Man sieht, wir haben hier ein funktionierendes und hervorragend eingespieltes Team, das hat alles hervorragend geklappt“, lobte Nitz die Helfer von Feuerwehr, DRK und THW. Er bedanke sich„herzlich bei allen.“