Schopfheim Großalarm: Gefahrgutunfall in Schopfheim

Großalarm: Gefahrgutunfall in Schopfheim

Nach einem Gefahrgutunfall in einem Schopfheimer Gewerbebetrieb herrschte am Dienstagnachmittag bei Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst Alarmstimmung.

Wie die Polizei meldete, war in dem Betrieb um die Mittagszeit bei Wartungsarbeiten Titantetrachlorid ausgetreten, eine chemische Verbindung aus Chlor und Titan. Beim Einatmen kann es zu Reizungen oder sogar Verätzungen der Schleimhäute oder des Lungengewebes führen. Die Polizei richtete einen größeren Sicherheitsbereich ein und sperrte mehrere Straßen. Anwohner wurden über Verkehrswarnfunk angewiesen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der Verkehr wurde um den betroffenen Bereich Schopfheim-West umgeleitet. Die Haltestelle der Regio-S-Bahn wurde während des Einsatzes geschlossen. Messtrupps der Feuerwehr führten an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet Messungen durch, die allerdings alle negativ waren. Bei der Stadthalle wurde eine Verletztensammelstelle eingerichtet. Nach Auskunft des Leitenden Notarztes wurden insgesamt 71 Personen untersucht, die über Atemwegsreizungen klagten. Von Verletzten sei aber nicht auszugehen. Die Absperrungen und der festgelegte Sicherheitsbereich wurden bis in den späten Nachmittag aufrechterhalten, bis das verunreinigte Material vollständig beseitigt war. Die betroffene Anlage wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen beschlagnahmt und wird zu einem späteren Zeitpunkt durch Experten begutachtet.