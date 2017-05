Schopfheim Gewerbeverein: Optimismus und gutes Miteinander

Der Schopfheimer Gewerbeverein zeigt sich bei seiner Hauptversammlung ausgesprochen zufrieden mit dem Gang der Dinge. Die Mitglieder begrüßen den Baubeginn auf dem Uehlin-Areal

Schopfheim (jabe). Ein bunter Reigen an gut besuchten Veranstaltungen, ein exzellentes Miteinander von Gewerbetreibenden, Wirten und Stadtverwaltung und fruchtbare Neuerungen in Sachen Verkehrsführung und Stadtbild: Der Schopfheimer Gewerbeverein zeigt sich bei seiner Hauptversammlung ausgesprochen zufrieden mit dem Gang der Dinge.

Vorsitzender Martin Bühler ließ in seinem Jahresrückblick die unter Ägide des Gewerbevereins stattfindenden Veranstaltungen Revue passieren. Ein engagiertes Organisationsteam bringe immer wieder neue Ideen ins Spiel, so dass die Veranstaltungen unter ihren altbekannten Namen immer wieder ein neues Gesicht bekämen. Angefangen von Autoschau und Frühjahrsmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag über die zusammen mit dem Wirteverein organisierte Live-Night bis hin zu Lichterfest und Weihnachtsaktion sorgten die Events für jede Menge Leben in der Stadt und trügen zu deren gutem Image bei, befand Bühler. Grund genug, sich selbst auf die Schulter zu klopfen: „Was Gewerbe- und Wirteverein hier auf die Beine stellen, das sucht seinesgleichen.“

Bürgermeister Christof Nitz sorgte dafür, dass es nicht beim Eigenlob bleiben musste: Die Veranstaltungen des Gewerbevereins seien eine tolle Werbung und brächten jede Menge Leute in die Stadt, befand auch der Bürgermeister. „Wir können stolz drauf sein, was Gewerbe- und Wirteverein hier auf die Beine stellen“.

Der immense Aufwand rund um die Veranstaltungen sei nur dank der konzentrierten Zusammenarbeit und des großen Engagements aller Beteiligten zu stemmen, machte Vorsitzender Martin Bühler klar: „Ich bin froh, dass wir hier so einen Zusammenhalt haben.“

Vorstandskollege Stefan Klever berichtete von den Aktivitäten des Arbeitskreises Innenstadt. Unter Ägide des Bürgermeisters diskutierten und erarbeiteten Interessengruppen Vorschläge und Maßnahmen zur Entwicklung der Stadt, erklärte Klever – Vorschläge mit Hand und Fuß, die oftmals direkt in Gemeinderatsbeschlüsse überführt werden könnten. Als wichtige Maßnahmen – teilweise schon abgeschlossen, teils noch in der Pipeline – nannte er die Nordumfahrung, die Möblierung des Lindenplatzes, die Neukonzeption der Parkraumbewirtschaftung und – als jüngstes Kind – die Fußgängerwegweisung in Gestalt der kürzlich aufgestellten Stelen. Apropos Schilder: Nach langen Diskussionen bekommt nun auch Schopfheim eines der braunen Hinweisschilder, die auf besondere Attraktionen eines Ortes hinweisen. An der Ausfahrt Mitte der Bundesstraße soll künftig auf den historischen Stadtkern Schopfheim verwiesen werden (wir berichteten).

Erklärtes Ziel des AK sei, den motorisierten Verkehr noch mehr aus der Innenstadt herauszuhalten. Ein wichtiger Beitrag dazu wäre die Verengung der Hauptstraße zwischen Adlerkreisel und Kranzkurve. Die Maßnahme sei beschlossen, allerdings fehle es der Stadt derzeit am Geld, bedauerte Klever; derzeit werden Möglichkeiten für ein kostengünstigeres Provisorium geprüft. Mit gemischten Gefühlen blicken die Gewerbetreibenden auf die Bauarbeiten am Uehlin-Areal, die nach langem Vorlauf langsam in die Gänge kommen. Grundsätzlich sei der Baubeginn „eine der besten News, die wir in letzter Zeit bekommen haben“, betonte Klever. Klar sei allerdings auch, dass für die Geschäfte in der Scheffelstraße nun erst einmal schwierige Zeiten anbrechen, haben diese doch auf längere Zeit eine Baustelle direkt vor der Haustür.

Diese wird erhebliche Verkehrsbehinderungen bis hin zur teilweisen Sperrung mit sich bringen; negative Auswirkungen auf die Kundenfrequenz seien da wohl zu erwarten. „Das werden harte Jahre“, prophezeite Klever. Allerdings: Sind die Bauarbeiten erst einmal abgeschlossen, werde die Scheffelstraße die neue „1a-Lage“ in Schopfheim sein – „dann sind die Anlieger in der Poleposition.“

Kassierer Georg Ückert zeigte sich zufrieden angesichts der Punktlandung bei Umsätzen im hohen fünfstelligen Bereich. Als echte Erfolgsgeschichte bezeichnete er die Fokus-Einkaufsgutscheine: 5000 solcher Gutscheine im Wert von 220 000 Euro wurden im vergangenen Jahr ausgegeben.

En bloc gewählt wurden folgende Beiräte: Thea Adelbrecht, Fernanda Bockstaller, Manuela Böhler-Szmerlowski, Stefan Bühler, Gerhard Doll, Hans Glöggler, Wolfgang Grether, Hans Itzin, Bianca König, Matthias Lang, Andreas Lenz, Ingrid Männer, Christof Nitz, Lars Reichert, Sigrid Reif, Bernhard Schlageter, Heinz Stich, Ursel Stockburger, Georg Ückert, Barbara Weiß.