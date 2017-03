Schopfheim Getec-Wettbewerb: Preis für Haus mit herausragenden Besonderheiten

Die Jury des Getec-Wettbewerbs würdigt das Sanierungsprojekt von Architekt Thomas Kuri und Bauherr Roman Roschig in Wiechs. Den Preis überreichte vor einigen Tagen Franz Untersteller, Baden-Württembergs Minister für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

Schopfheim (hjh) Kubische Form, dunkle Kunststofffassade: Fast schon futuristisch wirkt das einstmals unscheinbare Einfamilienhaus aus den 70er Jahren in der Wiechser Kapellenstraße. Doch nicht nur von außen, sondern auch von innen ist das Gebäude nach einem vollständigen Umbau eine Besonderheit.

Für das innovative Energiekonzept wie auch für die Gestaltung erhielten Architekt Thomas Kuri und Bauherr Roman Roschig jetzt eine besondere Form der Würdigung. Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums der Freiburger Messe „Gebäude.Energie.Technik GmbH“ (GETEC) suchten die Veranstalter unter anderem sanierte Gebäude mit herausragenden energetischen Eigenschaften aus der Stadt und dem Regierungsbezirk Freiburg. Sie schrieben einen Wettbewerb aus und stellten den Gewinnern den „GETEC Award“ in Aussicht. Der Schopfheimer Architekt Thomas Kuri, der gerade erst kürzlich mit dem Wiechser Bauherrn Roman Roschig das Wohnhaus aus dem Jahr 1970 auf hochmoderne Art und Weise saniert hatte, stellte sich der Jury und wurde prompt mit einer „Anerkennung“ für den architektonisch wie energetisch innovativen Umbau des Gebäudes ausgezeichnet. Den Preis überreichte vor einigen Tagen Franz Untersteller, Baden-Württembergs Minister für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft.

Interessant ist bei diesem Umbau, bei dem aus einem Wohnhaus zwei Wohneinheiten geschaffen wurden, zum einen der Aspekt, dass dabei das alte Gebäude weitestgehend erhalten blieb. Lediglich das Satteldach musste der Sanierung weichen. Der Rest des Gebäudes wurde in eine Kombination aus Luftkollektorfassade und einer – so Thomas Kuri – „eigens entwickelten, erstmals eingesetzten Diodenwand“ gehüllt. Eine Diodenwand ist eine Holzständerwand, die in Verbindung mit der Luftkollektorfassade der Energiegewinnung dient. Diese Komponenten sind Hauptbestandteile des neuen Energiesystems mit extrem niedrigem Energiebedarf. Es wird nahezu Passivhaus-Niveau erreicht.

Architekt Kuri, der im Jahr 2012 bereits mit der energetischen Sanierung des Kindergartens Hintermatt in Schopfheim neue Wege gegangen war, ist wie Bauherr Roman Roschig stolz darauf, dass hier nicht nur der Gebäudebestand geschont, sondern vor allem der Energiebedarf massiv gesenkt werden konnte. Kuri weist aber auch darauf hin, dass mit dieser innovativen Vorgehensweise – Optimierung der Komponenten in Verbindung mit einem Energiemanagement-System – „im Vergleich zu konventionellen Sanierungen ein deutlich besseres Ergebnis bei der Einsparung von klimaschädlichen Stoffen erreicht werden kann.“ Und das bei gleichem Kostenaufwand.

Die Freiburger Fachjury sieht das ebenso und würdigte das Projekt. Dieses weise „herausragende Besonderheiten auf“.