Schopfheim Gericht: Windkraft-Protest auf Rathausplatz kostet 700 Euro

Gersbacher Windkraftgegner müssen nach lautstarker Plakataktion auf dem Rathausplatz im Juli 2016 700 Euro Strafe bezahlen

Schopfheim (hö) Inwiefern hat der Protest von Windkraftgegnern am Rande der Gemeinderatssitzung im Juli 2016 juristische Folgen? Diese Frage ist jetzt beantwortet: Die Staatsanwaltschaft wird ihre Ermittlungen gegen den Vorsitzenden der Gersbacher Windkraftgegner einstellen, da dieser eine geforderte Zahlung über 700 Euro akzeptiert. Ins Rollen gebracht hatte die Ermittlungen Bürgermeister Nitz mit einer Anzeige.

An jenem 18. Juli vergangenen Jahres stand der Teilflächennutzungsplan Windkraft auf der Tagesordnung des Gemeinderats. Die Windkraftgegner hatten 38 Personen zusammengetrommelt, um ihrem Unmut über den Bau der Windräder in Gersbach zum Ausdruck zu bringen. Die Windkraftgegner postierten sich dazu draußen auf dem Marktplatz – unterhalb des Sitzungssaals. Als dann der Tagesordnungspunkt Windkraft aufgerufen wurde, taten sie mit Pfeifen, Buhrufen und verbalen Unmutsäußerungen ihre Meinung lautstark kund. Da wegen der Sommerhitze die Fenster des Rathaussaals weit offen standen, wurde dadurch der Ablauf der Sitzung bei diesem Tagesordnungspunkt „erheblich gestört“.

Zu diesem Schluss jedenfalls kommt die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen. Sie hatte Ermittlungen aufgenommen, nachdem Bürgermeister Christof Nitz Anzeige erstattet hatte. Begründung: Die Kundgebung hätte den Charakter einer Versammlung/Demonstration gehabt, eine solche aber war nicht ordnungsgemäß angemeldet. Dies hätte spätestens 48 Stunden vorher erfolgen müssen. Die Staatsanwaltschaft teilt diese Einschätzung. Sie sieht einen hinreichenden Tatverdacht auf „ein Vergehen der Durchführung einer unangemeldeten Versammlung“.

Im Fokus der Ermittlungen stand Wolfgang Ühlin. Als Vorsitzender des Vereins „Windkraftgegner in und um Gersbach e.V.“ hatte er über Facebook öffentlich zur Teilnahme am Protest aufgerufen, daher gilt er als „Versammlungsleiter“. Vor einigen Tagen nun hat ihm die Staatsanwaltschaft mitgeteilt, dass sie bereit sei, gegen Zahlung einer Geldauflage in Höhe von 700 Euro zugunsten einer gemeinnützigen Vereinigung das Verfahren einzustellen. Das Thema wäre dann beendet, Ühlin auch nicht vorbestraft.

Wie Wolfgang Ühlin auf Nachfrage mitteilt, hat er die Zahlung akzeptiert und die 700 Euro bereits überwiesen. Das Thema ist also vom Tisch. Allerdings bleibt Ühlin dabei, dass die eigentliche Überlegung im Vorfeld vorsah, sich nur auf dem Platz zu treffen und dann an der Sitzung direkt teilzunehmen. Da diese aber im räumlich beengten Rathaussaal stattfand und wegen der mit mehr als 30 Punkten schier überquellenden Tagesordnung (Seniorenarbeit, Kindergartenstrategie, Flüchtlinge) noch weitere Zuhörer anwesend waren, hätten nicht alle Windkraftgegner Platz im Rathaussaal gefunden. Lediglich aus Platzgründen habe man sich daher vor dem Rathaus aufgestellt und sich dann eben „anderweitig Gehör verschafft“.

Allerdings sei ihm angesichts der Tagesordnung vorher fast schon klar gewesen, dass es wohl darauf hinauslaufen werde. Es sei ihm nach wie vor „unverständlich, dass für eine Stadtratssitzung mit weit über 30 Tagesordnungspunkten ein Sitzungssaal gewählt wird, an dem die beteiligten Personen nicht annähernd Platz haben können.“