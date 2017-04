Schopfheim Gefährlicher Stoff in Schopfheim ausgetreten: Polizei sperrt Straße ab

Gefährlicher Stoff in Schopfheim ausgetreten: Polizei sperrt Straße ab

Ein gefährlicher Stoff ist in der Schopfheimer Hohe-Flum-Straße ausgetreten. Laut Polizei ist das Gelände derzeit weiträumig abgesperrt. Feuerwehr und Polizei sind im Einsatz.

Nach einem Gefahrgutunfall in einem in der Hohe-Flum-Straße in Schopfheim ansässigen Betrieb läuft derzeit ein größerer Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst.Hierzu wurde ein größerer Sicherheitsbereich eingerichtet und mehrere Straßen gesperrt, wie die Polizei mitteilt. Anwohner werden über Verkehrswarnfunk angewiesen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der Bereich Schopfheim-West sollte momentan gemieden bzw. umfahren werden.Um welchen Stoff es sich handelt, sei laut Polizei noch nicht klar.