Schopfheim Garden Denver: 154 Wohnungen wird der Weg geebnet

Schopfheim (mj) Grundlegend verändern wird sich das Bild an der Roggenbachstraße. Die Firma Binder & Blum, der das Grundstück jetzt gehört, auf dem bisher die Firma Gardner Denver ansässig war, ist dabei, die Produktionsgebäude abzureißen. Die Abrissarbeiten werden mindestens noch sechs bis acht Wochen dauern, erklärte Geschäftsführer Wilfried Blum auf Anfrage.

Ein Abriss sei heute nicht im Hauruck-Verfahren möglich, denn das Material werde sauber getrennt und entsprechend entsorgt. Altlasten, wie beispielsweise Eternit, werden von einer Spezialfirma entsorgt. Das meiste sei aber Holz und Beton, erklärte Wilfried Blum. Das Grundstück sei auf Altlasten untersucht worden, doch im Boden sei nichts Auffälliges entdeckt worden.

Etwas anderes hat Wilfried Blum auch nicht erwartet, denn es habe sich um einen Maschinenbaubetrieb aus den 50er- und 60er-Jahren gehandelt. Auf dem Areal sollen 154 Wohneinheiten – Eigentumswohnungen – entstehen. Die Firma Binder & Blum werde darauf achten, dass das Preis-/Leistungsverhältnis stimme. „Das hat sich auch bei unseren anderen Bauprojekten bewährt“, sagte Wilfried Blum. Darauf führt er auch die Tatsache zurück, dass bereits jetzt die Nachfrage riesig sei. Allerdings müssten die Gremien der Stadt (BUT, Gemeinderat) erst ihre Zustimmung geben, bevor mit dem Bauen begonnen werde. Und dafür werde alles vorbereitet. Der Bebauungsplan, so habe es die Stadt signalisiert, komme im Juli in den Ausschuss für Bau, Umwelt und Technik (BUT), um über den Aufstellungsbeschluss und die Offenlage abzustimmen. Behutsam wie der Abriss solle auch die Bebauung vorgenommen werden, versicherte Wilfried Blum.

Gebaut werde dann in zwei Abschnitten, die aber ineinander greifen – ähnlich wie in der Kleinen Schleife. Komplizierter als bisher könne es mit dem Eintrag ins Grundbuchamt laufen, das bekanntlich nicht mehr in Schopfheim ist. Dezentrale Strukturen hätten auch ihre Vorteile, meinte Wilfried Blum. „Wir werden sehen, wie das jetzt läuft. Ich bin gespannt“, meinte er.

Mit dem Abbruch der Produktionshallen von Gardner Denver an der Roggenbachstraße endet ein Stück Firmengeschichte in Schopfheim. Angefangen hat alles mit Firmengründer Werner Rietschle, der sich 1950 mit vier Kollegen daran machte, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Die Idee: Statt ölgeschmierter Pumpen zur Erzeugung von Vakuum trockenlaufende Vakuumpumpen bauen. Mit dieser Idee gelang es Werner Rietschle, sich mit seinem Unternehmen, das 1953 in Schopfheim den Betrieb aufnahm, weltweit einen Namen zu machen.

Seine Firma gab er Mitte der 90er-Jahre an seinen Sohn ab. Der Betrieb wurde 2005 von Gardner Denver (Sitz in den USA) übernommen. Drei Werke gehörten dazu: die ehemalige Gardner Denver Wittig in der Johann-Sutter-Straße, die Betriebsstätte in der Roggenbachstraße und die in der Grienmatt (Fahrnau). Jetzt ist Gardner Denver dabei, die drei Standorte in der Johann-Sutter-Straße zu bündeln.