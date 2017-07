Schopfheim Gala für den guten Zweck in Schopfheim

Bürgerstiftung, Kiwanis und Rotary Club laden am 21. Oktober zur großen Benefiz-Gala in die Schopfheimer Stadthalle ein.

Seit Jahren engagieren sie sich erfolgreich in sozialen Bereichen. Nun haben sich die Bürgerstiftung Mittleres Wiesental, Kiwanis Wiesental und der Rotary Club Schopfheim-Wiesental zusammengetan, um ein Ausrufezeichen ihres Wirkens in der Region zu setzen: Am Samstag, 21. Oktober, findet in der Schopfheimer Stadthalle ab 19.30 Uhr eine Benefiz-Gala statt.

Seit Monaten wird dieser Anlass von den drei Clubs akribisch vorbereitet. Bei einem Pressegespräch gaben Georg Ückert, Ingo Herzog, Frank Hiepe, Thomas Faller, Jürgen Weyh und Bernd Vetter den Startschuss zum Endspurt auf die letzten 130 Karten, die seit Dienstag in der Hauptstelle der Sparkasse Wiesental angeboten werden. „170 dieser Karten sind intern bereits verkauft“, freute sich Bernd Vetter über die Resonanz auf die Veranstaltung, die als „Win-Win-Abend für sozial engagierte, kulturell aktive und der Kulinarik zugewandte Personen“ mit dem Ziel ins Leben gerufen wurde, Not und Leid von Kindern, Jugendlichen und auch Erwachsenen in der Region zu lindern.

Da der gesamte Erlös sozialen Einrichtungen zugutekommt, die der jeweilige Mitveranstalter auswählen wird, gab es über die Eintrittspreise keine Diskussionen. Einzelplätze sind im Vorverkauf für 85 Euro und an der Abendkasse für 90 Euro zu haben. In diesem Preis enthalten ist neben dem Eintritt ein reservierter Platz, das Programm, ein Shuttle-Service (maximal 20 Kilometer Umkreis bis 1 Uhr nachts) und ein 3-Gänge-Menü inklusive der Tischgetränke und Apéro – ohne die Getränke an der Bar, an der gilt: „Bar für Bares“.

Das Menü stammt aus den Küchen der Restaurants „Adler“ und „Glöggler“ in Schopfheim, des „Löwen“ in Zell und des „Löwen“ in Gündenhausen. Auch an Unterhaltung wird es natürlich nicht fehlen.

Begrüßt werden die erwarteten 300 Gäste von Landrätin Marion Dammann und Bürgermeister Christof Nitz als Schirmherr der Gala. Der Zeller Tausendsassa Egon Klauser führt durch ein Programm, in dessen Verlauf das Wirken der Clubs in Filmen zu sehen ist. Dann stellt sich die Bürgerstiftung vor, die an diesem Abend „an einen verdienten Menschen“ einen Preis verleihen wird. Dazwischen werden die Gala-Besucher vom Zirkus „Papperlapapp“ unterhalten. Nach dem Dessertbuffet werden Preise wie etwa VIP-Eintrittskarten für Familien in den Europa-Park, eine Ballonrundfahrt und ein Rundflug verlost. Preise also die – so die Veranstalter – „in der angebotenen Form überwiegend nicht kaufbar und schon deshalb sehr hochwertig“ sind. Anschließend lädt Steffi Lais mit ihrer Band zum Tanz in die Nacht ein.