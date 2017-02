Schopfheim Für soziales Projekt: Benefiz-Gala mit Tanz und Bürgerpreis

Der Rotary-Club Schopfheim-Wiesental, der Kiwanis-Club Wiesental und die Bürgerstiftung Mittleres Wiesental planen Bürgerball

Schopfheim (hjh) Eine „Benefiz-Gala“ oder – so Thomas Faller (Rotary-Club) – „Win-Win-Abend für sozial engagierte, kulturell aktive und der Kulinarik entsprechend zugewandte Personen“ planen derzeit der Rotary-Club Schopfheim-Wiesental, der Kiwanis-Club Wiesental und die Bürgerstiftung Mittleres Wiesental.

Am 21. Oktober geht’s in der Stadthalle rund. Steffi Lais wird mit ihrer Band für Stimmung und für Bewegung auf der Tanzfläche sorgen. Die Wirte der Markgrafenstadt garantieren bei dieser als „Bürgerball nach erfolgreichem Lörracher Muster“ deklarierten Gala für Gaumenfreuden der besonderen Art. So versprechen die Organisatoren einen „wunderschönen Abend in gepflegtem Ambiente mit exzellenten Weinen“, der sich „bei einem Erfolg dieser nun ersten Veranstaltung hier zu einer festen Einrichtung etablieren könnte“, wie Bernd Vetter, der Präsident des Rotary-Clubs, ankündigt. Bürgermeister Christof Nitz habe die Schirmherrschaft übernommen. Und die Bürgerstiftung werde im Rahmen der Veranstaltung in der herbstlich dekorierten Halle „eine Person für besondere Verdienste und gesellschaftliches Engagement mit einem Bürgerpreis“ würdigen.

Selbstverständlich komme der Erlös dieses Events einem sozialen Projekt zugute. „Die Förderung solcher Projekte entspricht der Philosophie und den Aufgaben unserer Clubs wie auch der Stiftung“, betonen Bernd Vetter, Heidi Malnati (Kiwanis) und Georg Ückert, der Vorsitzende der Stiftung unisono. Die Nutznießer werden am Abend in der Stadthalle bekannt gegeben“, verspricht Vetter. Um die Kosten niedrig zu halten und dadurch einen „extrem hohen Erlös“ zugunsten bedürftiger Menschen oder Organisationen erzielen zu können, tritt das Trio Rotary, Kiwanis und Bürgerstiftung gemeinsam auf.

Auf diese Idee kam Wolfgang Henschel, der sich vor geraumer Zeit als damaliger Präsident der Rotarier das Thema „Begegnung“ auf die Fahne geschrieben hatte und fand, dass es eine tolle Sache sein könnte, sich mit den anderen Clubs an einen Tisch zu setzen. Schließlich, so Henschel, verfolgen alle jetzt beteiligten Organisationen das Ziel, Not und Leid zu lindern. Henschel wies auch darauf hin, dass alle Beteiligten über die Gala hinaus weitere Projekte wie das Zirkusprojekt in den Sommerferien oder den Sonntagssport in Langenau gemeinsam ins Visier nehmen wollen.

Zwei Drittel der Karten für diese Benefiz-Gala werden über Firmen an die Abnehmer gebracht, ein Drittel gibt’s auf dem freien Markt zu kaufen, kündigt Heidi Malnati an, die mit ihrem Club für den Ablauf des Abends zuständig sein wird. Das Kiwanis-Team hat Auszubildende der VR-Bank, der Sparkasse und von Endress+Hauser für die Bewirtung der Gäste engagiert, die Halle gebucht, die Wirte verpflichtet und die Deko geplant.