Schopfheim Frühlingsmarkt mit vielen Infos zum Thema Energie

Fest mit verkaufsoffenem Sonntag am 7. Mai. Über 75 Geschäfte machen mit. Tolle Aktionen und viel Musik

Schopfheim (hjh) Das dürfte „ein Hammer“ werden, prophezeit Stefan Klever vom Gewerbeverein und meint damit den „verkaufsoffenen Sonntag mit Frühlingsmarkt“ am 7. Mai. Dieser werde die bisherigen Veranstaltungen toppen. Denn: Über 75 Geschäfte haben die Türen geöffnet. Außerdem ist ganz viel „Energie“ mit im Spiel. Unter anderem gibt es eine „Naturenergie-Olympiade“ von Energiedienst (ED) und auch das „Sanierung(s)-Mobil Baden-Württemberg“ macht Station.

Das Programm: „Interaktive“ (Seifenblasen-)Künstler und Artisten mischen sich unters Publikum, Hobbykünstler und Trödler zeigen, was sie an Kleinoden und Kunstschätzen zu bieten haben und im Pflughof gibt es einen Kinderflohmarkt. Aber Hildegard Pfeifer-Zäh, Stefan Klever und Janine Bühler vom Gewerbeverein und Eleonara Cannella als Vertreterin der Energiedienst Holding Laufenburg (ED) hatten beim Pressegespräch noch mehr anzukündigen. So dürfen sich Besucher zwischen 12 und 17 Uhr auf ein buntes Programm, auf kulinarische Schmankerl der Schopfheimer Gastronomen – und auf jede Menge Informationen freuen.

„Interaktive“ (Seifenblasen-)Künstler und Artisten mischen sich unters Publikum, Hobbykünstler und Trödler zeigen, was sie an Kleinoden und Kunstschätzen zu bieten haben und im Pflughof gibt es einen Kinderflohmarkt. Aber Hildegard Pfeifer-Zäh, Stefan Klever und Janine Bühler vom Gewerbeverein und Eleonara Cannella als Vertreterin der Energiedienst Holding Laufenburg (ED) hatten beim Pressegespräch noch mehr anzukündigen. So dürfen sich Besucher zwischen 12 und 17 Uhr auf ein buntes Programm, auf kulinarische Schmankerl der Schopfheimer Gastronomen – und auf jede Menge Informationen freuen. Thema Energie: Erstmals dabei ist der ED mit seiner „NaturEnergie-Olympiade“ für Klein und Groß auf dem Marktplatz – inklusive einem Badminton-Plausch mit Nicole Grether. Mit seinem „klimaneutralen“ Auftritt beim Frühlingsfest trägt der ED der Beteiligung der Stadt am „European Energy Award“-Wettbewerb Rechnung. Auch deshalb habe sich die Holding neben dem Energie-Parcours, den Gisa Bergmann moderieren wird und bei dem große und kleine Leute die Welt der Energie entdecken dürfen, das Thema „Sanierung Altbau“ auf die Fahne geschrieben. Schließlich darf noch auf dem Energiefahrrad gestrampelt werden, das bei ausreichender Power (300 Watt) eine Popcornmaschine zum Laufen bringt.

Passend zum Thema Energiesparen wird außerdem das „Sanierung(s)-Mobil Baden-Württemberg“ zu Gast sein. In dem rollenden Energiesparhaus werden die wichtigsten Energietechniken für zukunftsfähige Altbauten anschaulich gezeigt. Das Mobil des Informations- und Beratungsprogramms „Zukunft Altbau“ wird zentral am Marktplatz aufgestellt. Mit im Boot sitzt erstmals auch die Verkehrswacht, an deren Ständen auf dem Lindenplatz sich (wenn es nicht regnet) „besonders Mutige“ unter anderem auf eine Fahrt im Überschlagsimulator freuen dürfen.

Das Bungee-Trampolin, eine Hüpfburg, Schminktische sowie ein Kinderkarussell runden das spannende Angebot für die ganze Familie ab.