Schopfheim Freimaurer-Loge Friedrich zur Eintracht: Geheimnisumwitterte Vereinigung gewährt Einblick

„Brüderlichkeit, Toleranz und Nächstenliebe“ haben sich die Freimaurer auf die Fahne geschrieben. Auch die 25 aktiven Brüder, die aktuell der Loge „Friedrich zur Eintracht“ Lörrach-Schopfheim angehören, zählen zu dieser – laut Eigenwerbung – „weltumspannenden humanitären Initiationsgemeinschaft“. Am Donnerstag bot die geheimnisumwitterte Vereinigung Interessierten ein klein wenig Einblick.

Manfred Herbertz, der „Meister vom Stuhl“, erwartete zusammen mit dem „zugeordneten Meister“, seinem Stellvertreter Carl Zintl, Menschen, die zu ergründen versuchen, was hinter dem Namen „Freimaurer“ steckt und ob die Loge auch ihnen helfen kann, „ein besserer Mensch zu werden“, wie das Herbertz als Sinn und Zweck des Vereins beschrieb. Die Loge biete ihren Brüdern Raum, sich ungeniert auszutauschen, ohne dabei Gefahr zu laufen, dass das, was sie besprechen und diskutieren, öffentlich breitgetreten wird. „Was hinter unseren Türen besprochen wird, bleibt, wo es ist“, erklärt der Meister vom Stuhl und betont, wie wichtig es sei, sich mal gehen zu lassen frei nach dem Motto: „Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein!“

Die Liste berühmter Persönlichkeiten wie Mozart („seine Zauberflöte beschreibt die Geschichte der Freimaurer und hält hoch, was uns ausmacht“) , Goethe oder Friedrich der Große, die der Freimaurergemeinschaft seit den Jahren um 1700 angehör(t)en, würde ein Buch füllen, konstatierte Herbertz. Und räumte gleich mit dem ersten Vorurteil auf: „Wir sind diskret, betreiben aber keine Geheimniskrämerei.“ Die Freimaurer seien keine geheimen Herrscher und strebten auch nicht nach der Weltherrschaft, wie das beispielsweise der Bestsellerautor Dan Brown in einem seiner Romanen weiszumachen versuchte. Gerade Brown – er hat unter anderem den Roman „Das verlorene Symbol“ geschrieben – stelle die Freimaurer als „Weltverschwörer“ dar. Dabei sei „vieles von dem, was er schreibt, aus dem Zusammenhang gerissen und total überzeichnet“, meint Herbertz.

Allerdings rechnet er es dem amerikanischen Autor positiv an, dass er die Loge „in gewisser Weise ins Licht der Öffentlichkeit gerückt und publik gemacht“ habe. So bekomme die Loge – die nach dem Motto handle, Gutes zu tun und nicht darüber zu reden – Gelegenheit, Irrtümer aus der Welt zu schaffen. „Wir haben nichts zu tun mit den Gangs, die oft als Logen auftreten, nichts gemein mit den blutrünstigen Szenen, die in Browns Buch beschrieben werden. Es ist einfach falsch, diesen Darstellungen zu glauben.“ Herbertz gibt aber zu, dass es hinter verschlossenen Türen geheime Rituale wie zum Beispiel die Aufnahmezeremonie für neue Brüder gibt. Und diese würden „nie und nimmer verraten“.

Die Gäste an diesem Abend, sechs „Suchende“, wurden gebeten, ihre Meinung nicht an dem einen Treff festzumachen. Zu viele Blickwinkel gebe es auf das Leben in der Gemeinschaft. „Wer 50 Brüder nach den Hintergründen oder der Bedeutung der Loge fragt, bekommt 100 Antworten“, betont Carl Zintl. Für viele Mitglieder sei die Loge ein Ausgleich dafür, was sie in der Welt draußen zu schaffen haben.

Recht einfach sei es dagegen, sich vorzustellen, was einen im Innern der Bruderschaft erwarte: „Ein riesiges Frühstücksbuffet, das dazu einlädt, sich die Leckerbissen zusammenzustellen, die man haben möchte.“ Oder anders ausgedrückt: „Jeder wird nach seiner Fasson selig.“ Bei den Treffen, unter anderem im „Tempel“ der Bruderschaft, sei Toleranz oberstes Gebot, „ganz nach dem Prinzip: Wenn ich auch nicht Deiner Meinung bin, werde ich dafür eintreten, dass du Deine Meinung frei sagen kannst.“

Manfred Herbertz erklärte: „Wir bauen einen Tempel der Humanität. Jeder von uns versucht, ein Stein im Mauerwerk dieses Tempels zu sein“, erklärte der Meister vom Stuhl Riten aus der Zeit der Bauhütten und betont: „Religion findet bei uns nicht statt.“ Manchmal machten die Teilnehmer der Diskussionen im Tempel Bekanntschaft mit „Meditativem“, manchmal erleben sie „Aufwühlendes“. Aber ständig machen sie neue, ungewohnte Erfahrungen. Und das, so Herbertz, „ist, finde ich, eine tolle Sache.“ Beeindruckte Zuhörer fanden das auch. „Es wäre schön, meine Meinung sagen zu können, ohne in eine bestimmte Ecke gedrängt zu werden“, meinte einer. Ein anderer wollte wissen, warum Frauen von den Treffen der Loge prinzipiell ausgeschlossen sind. Der Meister vom Stuhl verwies hier auf die Tradition und darauf, dass eine Schwester kein Bruder sein könne. Im Übrigen sei die Gesprächskultur einer reinen Männerrunde eine völlig andere im Vergleich zu gemischten Gruppen. Herbertz: „Es gibt schlicht keine Hahnenkämpfe, wenn die Hennen vom Hof sind.“ Das wollte der Meister vom Stuhl aber nicht als gegen die Frauen gerichtet missverstanden wissen.