Schopfheim Freibad: Erhalt steht nicht in Frage

Das Thema Freibad schlägt weiter hohe Wellen. Bürgermeister Christof Nitz erklärte am Montagabend im Gemeinderat unter anderem, dass der Erhalt der Freizeiteinrichtung in keiner Weise in Frage stehe

Schopfheim (hö) Das Thema Freibad schlägt weiter hohe Wellen – weshalb sich Bürgermeister Christof Nitz am Montagabend im Gemeinderat veranlasst sah, zwei Dinge klarzustellen.

Erstens: Verbindliche Aussagen über einen Sanierungsfahrplan seien erst im Oktober möglich, wenn das Gutachten vorliege. Zweitens: Der Erhalt des Freibads stehe in keiner Weise in Frage. Zuvor hatte in der Bürgerfragestunde Fritz Lenz an die Stadt und den Gemeinderat appelliert, die Sanierung des Freibads so zu planen, dass es gleichwohl nächstes Jahr im Sommer geöffnet werden kann. Das Bad liege ihm „sehr am Herzen“ betonte Lenz – und nicht nur ihm.

Lenz wies darauf hin, dass das Bad trotz vieler Bäder in der Nachbarschaft im vergangenen Jahr 100 000 Besucher, das deutlich größere Lörrach im Vergleich mit 120 000 Besuchern nur einen unwesentlich höheren Zuspruch hatte. Jetzt, nachdem man das Bad „die letzten zehn Jahre vergammeln ließ“, sei eine Sanierung natürlich wichtig – diese sollte aber zeitlich so erfolgen, dass das Bad nächstes Jahr trotzdem „betrieben werden kann“.

Nitz antwortete darauf, dass im Moment alle Gedankenspiele über Zeitpläne reine Spekulation seien. Erst im Oktober, wenn das Gutachten des Fachbüros vorliege, wisse man, welche Optionen man habe, um welche Summen es gehe und welche Möglichkeiten es gebe – auch mit Blick „auf die Zeitschiene“. Nitz wehrte sich auch gegen den Vorwurf, die Stadt habe das Bad „vergammeln“ lassen. Der Bauausschuss sei wiederholt vor Ort gewesen, jedoch seien eben immer nur die Dinge gemacht worden, die erforderlich waren, um den Badbetrieb aufrechtzuerhalten.

Bürgerin Anette Dahlmann wollte in der Bürgerfragestunde von Nitz und den Gemeinderäten wissen, ob diese denn überhaupt bereit seien, das Bad zu erhalten – oder ob sie dieses lieber in Bauland umnutzen würden. Sie bat „um eine ehrliche Stellungnahme von jedem Einzelnen“ – eine Forderung, die im Gremium mit Unverständnis aufgenommen wurde. Nitz stellte klar, dass eine Schließung oder Verlegung des Bades „in keiner Weise in Frage stehe“. So gesehen könne man sich „diese Diskussion echt schenken“. Wohl aber könnte – mit Blick auf den Betreiber – zur Debatte stehen, „mit oder auch ohne wen“ es künftig weitergeht.

Zuvor hatte Artur Cremans (SPD) die Öffentlichkeitsarbeit des Badbetreibers moniert und nannte als Beispiel dafür ein Fest im Schwimmbad am vergangenen Samstag, von dem niemand etwas wusste – auch die Stadtverwaltung nicht.