Schopfheim Freibad: Die größten Löcher sind gestopft

Schopfheim (mj) „Wir wollen fertig werden und am kommenden Sonntag das Bad wieder öffnen“, erklärt Mathias Wüst, Fachangestellter für Bäderbetriebe im Schopfheimer Freibad. Auch wenn sich der Laie momentan mit der Vorstellung schwer tut, denn zwischen Schwimmbereich und Kiosk klafft ein tiefes Loch, dicke Manschetten um die Kunststoffrohre zeigen, dass Löcher geflickt worden sind.

Schlimmer: „In die Baustelle fließt ständig Wasser nach. Diese Löcher kriegen wir auf die Schnelle nicht gestopft“, erklärt Mathias Wüst. Mit einer Kamera seien die Rohwasserleitungen so weit gefilmt worden, wie es möglich war. Und die größten Löcher seien geflickt oder ausgetauscht worden. Allerdings komme man nicht an die Zu- und Ausläufe an der Beckenwand. Genau dort, so vermutet Mathias Wüst, trete das Wasser aus, das nach wie vor in die Grube fließt.

Die Baustelle werde dennoch geschlossen. Haufenweise Kies, die ein kleinerer Bagger herankarrt, wird in die Grube gekippt und von den Männern, die mit den Reparaturen beschäftigt sind, glatt gestrichen und verarbeitet. Die Zu- und Ausläufe am Beckenrand seien alte Stahlrohre und vermutlich löchrig, meint Mathias Wüst. Sie seien, wie das Bad, 65 Jahre alt. Zwei Risse in den Leitungen seien auch vom Wasserspeicher zum Kellerraum festgestellt worden. Diese Reparatur solle im Herbst erfolgen. Sie sei wahrscheinlich mit einem sogenannten Inliner zu machen. Das bedeute, in einer ersten Schicht werde Folie in die Rohrleitung gelegt, gefolgt von Kunstharz in einer zweiten Schicht. Das werde in der Konsistenz ähnlich wie Fiberglas und dichte die Leitung ab. Nach Verfüllung der Baustelle bleibt zwar immer noch genug zu tun, doch dem Baden stehe dann zunächst nichts entgegen, erklärt Schwimmmeister Wüst.

Schopfheim sei immer das erste Bad, das bereits am 30. April öffne, die meisten Bäder hätten ihre Türen erst vom 20. Mai an aufgemacht. So gesehen sei die Verzögerung der Öffnung nicht ganz so tragisch – einmal von den Umständen abgesehen. Das Freibad in Steinen war am heißen Wochenende knallvoll. Weil dort derselbe Betreiber wie in Schopfheim tätig ist, sind die Eintrittskarten auch dort gültig.