Steinen Firma Rotzler: Am Zug mit schicken Seilwinden

Die Steinener Firma Rotzler bekommt Designpreis in Silber. Neue Windengeneration und neue Firmenstrategie für noch mehr Erfolg am weltweiten Markt

Steinen (rbr) Ein Designpreis für die neueste Windengeneration, volle Auftragsbücher und die Hoffnung, den Mitarbeiterstamm sogar noch ausbauen zu können. Es läuft gerade ziemlich rund beim traditionsreichen Steinener Windenhersteller Rotzler. Mit neuen Produkten soll es gelingen, dass das Unternehmen noch stärker am Zug ist unter den Anbietern auf dem weltweiten Windenmarkt.

Design, das verbindet der Laie gerne mit schicken Appel-Computern, Smartphones oder Uhren. Doch auch die neuen Rotzler-Winden der Modellreihe Tarvos wurden in Form gebracht und gefällig fürs Auge gestaltet. Der Lohn der Mühe: Im Dezember gab es einen Silberpreis beim in der Industrie renommierten „Focus open design award“. Um den schönen Anblick gehe es aber erst zweitrangig, sagt Unternehmenssprecher Daniel Scheer. Bei der neuen Windengeneration gehe das verbesserte Aussehen auch mit einer verbesserten Funktionalität einher – so wurden etwa witterungsanfällige Anbauteile durch Schutzabdeckungen besser geschützt. Und auch einen neuen Hydraulikmotor hat das Steinener Traditionsunternehmen entwickelt.

Warum das alles so wichtig ist? Die modernen Rotzler-Winden sind Kern einer neuen Unternehmensstrategie, mit der das Steinener Traditionsunternehmen auf dem zivilen Markt stärker als bisher Anteile gewinnen möchte, ohne den wichtigen Militärbereich zu vernachlässigen, erklärt Sprecher Scheer. Künftig gehe es darum, mit vergleichsweise preiswerten Produkten verstärkt bei Abschleppunternehmen, aber auch in der Schifffahrtbranche und weiteren privaten Anwendern zu punkten und diese für das neue Produkt zu gewinnen.

Damit, so Scheer, wolle man die enormen Umsatzschwankungen ausgleichen, die Rotzler bei seinen projektbezogenen Militärprojekten in Kauf nehmen muss.

Mit Militär-Projekten generiert Rotzler nach Angaben seines Sprechers zur Zeit aktuell rund 80 Prozent des Umsatzes. Die im Industriegebiet West angesiedelte Firma, die einst von Jürgen Rotzlers Ahnen als Schmiede gegründet wurde, kann sich den Luxus einer Strategieänderung durchaus leisten. Diese wird nämlich nicht aus der Not geboren. Die Auftragsbücher seien voll, erklärt Unternehmenssprecher Scheer. „Im vergangenen Jahr hat Rotzler den größten Umsatz seiner Geschichte gemacht.“ Genauere Unternehmenszahlen werden bei Rotzler traditionell nicht genannt, der Umsatz liegt aber im zweistelligen Millionenbereich.

Die Arbeitsplätze der weltweit 180 Mitarbeiter – allein 156 am Standort Steinen – scheinen mit Blick auf diese positive Entwicklung so sicher wie schon lange nicht mehr. Seit einiger Zeit ist die Firma bereits auf der Suche nach neuen Kollegen: Sechs zusätzliche Kräfte werden gerade gesucht.

Am positiven Ausblick auf die kommenden Geschäftsjahre ändern auch die sich verdüsternden Aussichten im Transatlantikgeschäft durch die neue US-Administration nichts. Hier habe man zum Glück vor einigen Jahren vorgebaut und in Texas eine kleine Vor-Ort-Dependance mit sechs Mann geschaffen, erklärt Unternehmenssprecher Scheer. Diese habe zwar in den vergangenen Jahren die an sie geknüpften Erwartungen durch das damals boomende Ölgeschäft noch nicht ganz erfüllen können. Sie könne jetzt aber wichtig werden. Sollte US-Präsident Donald Trump tatsächlich seiner Ankündigung Taten folgen lassen und ausländische Unternehmen mit Strafzöllen belegen, dann könne man die kleine Texas-Zweigstelle dafür nutzen, in Deutschland gefertigte Teile für den US-Markt zu montieren. „Wir haben in jedem Fall einen Fuß in der Tür.“

Die große Montagehalle auf dem Steinener Rotzler-Areal ist voll an diesem kalten Februartag. Zwei rotweiß lackierte Feuerwehrfahrzeuge mit aufgeklappter Fahrerkabine und komplett entferntem Aufbau stehen in der Mitte der Halle. Im Hintergrund ist ein riesiges Hebefahrzeug der australischen Armee in Tarnlackierung zu sehen. Es riecht nach Schmieröl und überall stehen auf Rollen aufgezogene Stahlseile auf Euro-Paletten.

In die Feuerwehrautos bauen gerade zwei Rotzler Monteure im Blaumann die traditionsreichen Winden der Marke Treibmatic ein. Diese sind, wenn die Arbeit fertig ist, am Fahrzeug kaum noch zu erkennen. Eine original Rotzlerwinde bekommt an diesem Tag auch ein orangenes Kommunalfahrzeug verpasst. In der geschäftigen Montagehalle würden in der Regel nur ein kleiner Teil aller Winden-Einbauten ausgeführt, erzählt Unternehmenssprecher Scheer. Der große Rest werde am jeweiligen Standort des Auftraggebers erledigt.

Dass bei der Winden-Ausstattung im öffentlichen Fahrzeugpark gespart wird, wird in der Rotzler-Firmenzentrale an der Steinener Robert-Bosch-Straße aufmerksam verfolgt.

Nicht mehr jede Feuerwehrabteilung halte ein Fahrzeug mit Winde vor, lieber helfe man sich untereinander aus, wenn gerade Not am Mann und keine Rotzlerwinde vorhanden ist, weiß Firmensprecher Scheer. Und auch bei den Kommunen – treue Rotzler-Kunden seit Jahrzehnten – würden die praktischen Stahlseilhelferlein, mit denen sich etwa Pannenautos und -Lkw prima aus dem Straßengraben ziehen lassen, in deutlich geringerer Stückzahl eingesetzt als noch vor Jahren.

Das mag aus Sicht der Kommunen sogar nachvollziehbar sein, denn eine Rotzlerwinde mit einer Zugkraft von 20 Tonnen kostet den Auftraggeber immerhin einen Betrag im unteren fünfstelligen Euro-Bereich. Im Militärbereich gibt es für Rotzler hingegen nach wie vor Wachstumschancen. Bewährt habe sich die seit einigen Jahren eingeschlagene Strategie, den Armeen dieser Welt nicht nur die bewährten Hub- und Zugwinden, sondern gleich ein ganzes System mit Steuerung und allem Drum und Dran zu verkaufen, weiß Daniel Scheer.

Und wer weiß denn auch schon, wie es sich aufs Steinener Windengeschäft auswirken wird, dass die europäischen Regierungen von ihren amerikanischen Freunden in dieser Woche erst aufgefordert wurden, ihre Verteidigungsanstrengungen deutlich zu erhöhen.

Rotzler

Die in dritter Generation von Jürgen Rotzler geleitete Steinener Firma Rotzler ist ein weltweit führender Hersteller von hydraulischen Seilwinden und Windensystemen für das Heben und Ziehen von Lasten. Eingesetzt werden die Winden unter anderem in Ladekränen, Rettungsfahrzeugen, in Bohrgeräten, aber auch in der Schifffahrt sowie bei wehrtechnischen Anwendungen, wie etwa Spezialfahrzeugen zum Bergen von Panzern. Das Unternehmen hat Vertretungen in Vancouver (Kanada), Bangalore (Indien) sowie in Changwon, Südkorea.