Schopfheim Feuerwehr Zell: Ein Team für brandheiße Wettkämpfe

Vier Mitglieder der Feuerwehr Zell haben an der internationalen FirefighterCombatChallenge in Geiselwind teilgenommen. Die Anforderungen sind gewaltig.

Zell (sfi) Die Firefighter Combat Challenge ist unter Feuerwehrleuten auf der ganzen Welt ein Begriff. Das Turnier, das alljährlich an mehreren Orten weltweit auf nationaler und internationaler Ebene ausgetragen wird, unter anderem als Weltmeisterschaft, gilt als eine der härtesten sportlichen Herausforderungen überhaupt. Vier Feuerwehrleute der Zeller Wehr haben am vergangenen Wochenende an der Challenge im bayerischen Geiselwind als Teil des Teams Südbaden teilgenommen und dabei beachtliche Ergebnisse erzielt.

Die Anforderung ist gewaltig. Bei dem Parcours, der bei der Firefighter Combat Challenge auf Zeit zu absolvieren ist, wird ein Brandeinsatz simuliert, bei dem fünf einsatztypische Aufgaben miteinander verknüpft werden – unter denkbar harten Bedingungen. Dabei treten jeweils zwei Einzelstarter, Tandems oder Staffeln zeitgleich gegeneinander an. Peter Seider von der Zeller Wehr, der schon seit einigen Jahren für diesen Wettkampf brennt, erzählt: „Zunächst geht es in voller Montur plus Atemschutzgerät, insgesamt 25 Kilogramm Ausrüstung, in den dritten Stock eines Stahlturms hinauf. Auf die Schulter kommt beim Aufstieg dazu noch ein 19 Kilo schweres Schlauchpaket.“ Das ist der Auftakt. Im zweiten Teil muss ein weiteres Schlauchpaket mit bloßer Muskelkraft an einem Seil nach oben gezogen werden. Dann geht’s die Treppe wieder runter, im Laufschritt zur Schlagmaschine, wo mit einem fünf Kilo schweren Vorschlaghammer ein noch schwereres Gewicht über eine Strecke von eineinhalb Metern rückwärts bewegt werden muss. Im Slalom geht’s daraufhin zum Löschschlauch, der bis zu einer simulierten Wohnungstüre gezogen wird.

Ist das Feuer gelöscht, muss eine 80 Kilo schwere Menschenpuppe aus der Wohnung gerettet und in einem letzten 30-Meter-Sprint ins Ziel gezogen werden. All das geht viel schneller, als man beim Zuhören denken könnte. Mit 2:37 Minuten hat Peter Seider in Geiselwind seine bisherige Bestzeit auf dem Parcours geliefert, immerhin Platz 33 in seiner Altersklasse und Platz 90 der Gesamtwertung unter 154 internationalen Startern. Sein Zeller Kollege Thomas Philipp landete mit 2:39 Minuten knapp dahinter und kam in seiner Altersgruppe auf Rang 36. „Die zwei ist die magische Marke. Wer die macht oder unterbietet, gehört zu den Guten“, sagt er. Einer der allerschnellsten Einzelstarter weltweit ist Domen Pavlic vom Team Slovenia. Er hatte mit 1:29 Minuten auch in Geiselwind die Nase vorn. Das etwa zehnköpfige Team Südbaden, zu dem die Zeller Feuerwehrleute gehören, hat auch ziemlich gute Leute.

Ihr Challenge-Debüt gaben am vergangenen Wochenende die beiden jungen Zeller Feuerwehrleute Bianca Seider und Jonas Bähr. Sie waren in der Kategorie Mixed Tandem an den Start gegangen. In den Tandemwettbewerben übernehmen die beiden Partner jeweils einen Teil des Parcours. Bianca Seider ist eine von 14 Frauen, die in Bayern zur Firefighter Challenge angetreten sind. Eigentlich wenig bei 154 Teilnehmern, aber es werden immer mehr, sagt sie.

Die Anforderungen sind für Männer und Frauen die gleichen, aber die Geschlechter werden in unterschiedlichen Kategorien bewertet. Angefressen von der erlebten Herausforderung an Kondition und Nervenkraft sind die beiden Challenge-Debütanten schon jetzt. Bianca wollte wissen, ob sie eine so harte Aufgabe überhaupt packen kann. Jonas suchte ebenfalls die sportliche Herausforderung. „Da geht es auch um die geistige Einstellung, um den Durchhaltewillen.“ Peter Seider bekennt, dass er an den Wettkämpfen kurz vor dem Start oft denkt: ,Warum tu ich mir das eigentlich an?’ Doch hinterher sei er dann doch sehr glücklich, die Herausforderung gemeistert zu haben.

Anderen mag es genauso gehen, denn das Team Südbaden reist immer wieder zu Wettkämpfen im In- und Ausland. Philipp Kaiser aus Rheinhausen hat im vergangenen Jahr sogar bei den Weltmeisterschaften in Louisville/Kentucky teilgenommen. Wer bei diesen Wettbewerben mithalten will, muss topfit sein. Zweimal pro Woche treffen sich die Zeller zum Training. Dabei bauen sie auf ihrem Feuerwehrgelände den Parcours nach so gut es geht und arbeiten mit Hammer, Schlauchpaketen und einem Dummy aus Schlauchmaterial.

Die Herausforderung lässt sie nicht los. Entstanden ist dieser Wettbewerb in den USA, wo er in den 1970er Jahren als Einstellungstest für Feuerwehrleute entwickelt worden war. Die einzelnen Veranstaltungen der Firefighter Combat Challenges werden von den jeweiligen Feuerwehren vor Ort ausgerichtet.