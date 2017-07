Schopfheim Feier zur Jumelage mit Poligny und Ronneby

Seit 50 Jahren währt die Freundschaft Schopfheims zur französischen Partnerstadt Poligny, seit 30 Jahren zur schwedischen Partnerstadt Ronneby. Dieses Ereignis wurde am Samstagabend in der Stadthalle gefeiert

Schopfheim (mj) Seit 50 Jahren währt die Freundschaft Schopfheims zur französischen Partnerstadt Poligny, seit 30 Jahren zur schwedischen Partnerstadt Ronneby. Dieses Ereignis wurde am Samstagabend in der Stadthalle gefeiert. Die Städtevertreter unterzeichneten nochmals die Partnerschaftsurkunden und alle – auch Schopfheims Partnerstädte Kleinmachnow (Brandenburg) und Dikome (Kamerun) waren vertreten – trugen sich im Goldenen Buch der Stadt ein.

50 Jahre Poligny: Bürgermeister Christof Nitz hielt seine Ansprache für die Freunde aus dem Jurastädtchen Poligny auf Französisch. Die Übersetzung in Englisch und Deutsch wurde auf Leinwand übertragen. Allein daran, dass sich sehr viele Einzelpersonen, Schüler und Institutionen fürs europäische und interkontinentale Partnerschaftstreffen engagieren, könne man erkennen, dass diese Partnerschaften leben, erklärte Bürgermeister Nitz. Die ganze Bevölkerung sei zum Mitmachen eingeladen worden. Federführend organisiert wurde die Begegnung von Silvia Fricker in enger Kooperation mit dem Arbeitskreis Städtepartnerschaften. Als die Bürgermeister Jaques Pothier und Dr. Hans Vetter am 24. Juni 1967 die Partnerschaftsurkunden im Rathaus von Poligny unterzeichneten, stand diese Jumelage ganz im Zeichen der Aussöhnung nach dem Zweiten Weltkrieg.

Begonnen hatten die freundschaftlichen Verbindungen mit dem Schüleraustausch des Theodor-Heuss-Gymnasiums mit dem College von Poligny. Initiatoren waren Monsieur Griveau aus Poligny und Dr. Digeser aus Schopfheim. Auf den verschiedensten Ebenen wird die Jumelage mit Leben erfüllt, verdeutlichte Christof Nitz. In seinen 14 Jahren als Bürgermeister habe er die Besuche in Poligny jedes Mal als gastfreundlich, herzlich und freundschaftlich erlebt. „Der Austausch war immer freundschaftlich und hat vor allem gezeigt, dass wir alle ein gemeinsames Ziel haben: in Frieden, in Freiheit und auf einer guten wirtschaftlichen Basis stehend die Zukunft weiter zu gestalten“, sagte Nitz.

Nicht allen gehe es so gut, machte Nitz am Beispiel Kamerun deutlich: In Dikome erlebten die Menschen gerade eine politisch unklare Situation. So dürften Kinder momentan nicht mehr zur Schule gehen. „Vive la Poligny“, sagte Nitz. Sein Kollege Dominique Bonnet hielt seine Rede auf Deutsch. Das Jubiläum sei ein Fest, aber auch eine Zeit, sich zu erinnern. Mit der Jumelage sei ein Vermächtnis geschaffen worden. 50 Jahre Partnerschaft sei ein wichtiges Zeichen für Frieden, Freiheit und Einigkeit. „Gern erinnern wir uns an die Väter der Partnerschaft“, sagte Bonnet. Ein reger Schüleraustausch habe den Grundstein dafür gelegt.

Eine Partnerschaft lebe, wenn sich die Menschen begegnen und den Wunsch dazu haben, sagte Polignys Bürgermeister. „Danke für den schönen Geburtstag und den wunderbaren Poligny-Platz“, sagte Dominique Bonnet. Es lebe die deutsch-französische Freundschaft und Europa.

30 Jahre Ronneby: Am 9. August 1987 unterzeichneten eine schwedische Delegation mit Stadtdirektor Eskil Ferm an der Spitze und dem damaligen Bürgermeister Klaus Fleck die offizielle Partnerschaftsurkunde. Entstanden war diese Beziehung über die persönliche Freundschaft zwischen Hans Moser von der Stadtmusik und Fredy Modliba, der im Jahr 2014 verstorben sei, erzählte Bürgermeister Nitz (auf Englisch). Die Freundschaft mit Ronneby sei nicht nur herzlich und sympathisch, sondern auch lehrreich. Die Freunde packen viele Dinge etwas unbürokratischer an „als wir Deutsche das gewohnt sind“. Das schärfe den Blick auf Wesentliche und zeige, dass es auch mit weniger Mitteln gleiche Ziele zu erreichen gebe. Viele Begegnungen zwischen Stadtmusik und dem Blasorchester Ronneby, aber auch auf Vereinsebene hätten seither stattgefunden – trotz der großen Entfernung, sagte Nitz.

„Leve Ronneby“ – es lebe Ronneby, so Nitz. Ronnebys Bürgermeister Roger Fredriksson ist froh, dass sich die beiden Familien Moser und Modliba kennenlernten, was zur heutigen Freundschaft führte. „Schopfheim ist unsere Lieblingspartnerstadt“, verriet Fredriksson.

Mit Freude habe die Delegation die Namensgebung des Ronneby-Brunnens miterlebt und einmal mehr die Stadt und die Bewohner erlebt. Schopfheim habe zudem fantastische andere Partnerstädte mit Poligny, Kleinmachnow und Dikome. „Wir sind alle Freunde geworden.“ Die kleine Skulptur, die Roger Fredriksson als Geschenk mitgebracht hat, symbolisiere, dass diese Freundschaft von Herzen komme. Bevor sich sämtliche Bürgermeister der Partnerstädte im Goldenen Buch der Stadt eintrugen, gab es Grußworte. Michael Grubert, Bürgermeister von Kleinmachnow (Brandenburg) sagte, dass seine Stadt mit Schopfheim seit „nur“ 21 Jahren befreundet sei. Es sei schön, in Schopfheim zu sein. Ein Zeichen dafür, dass Europa der richtige Weg sei, ist aus Gruberts Sicht die Tatsache, dass der französische Bürgermeister seine Rede auf Deutsch hielt. „Das ist großartig“, befand nicht nur Grubert. Beeindruckt habe ihn der Kreisel am Friedhof, auf dem sämtliche Partnerstädte gewürdigt werden.

Schon jetzt versicherte Michael Grubert, dass Kleinmachnow den 100. Geburtstag der Stadt mit Schopfheim und seinen Partnerstädten feiern werde. Paramount-Chief Cyril Asuh Sakwe aus Dikome freute sich, in Schopfheim zu sein und die Begegnung mit allen Partnerstädten und die Gastfreundschaft zu erleben.

Es sei eine von Herzen kommende Partnerschaft, sagte er.