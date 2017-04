Kleines Wiesental Faszination Modellfliegen: Modellfluggruppe Wieslet feiert 40. Geburtstag

Vom Hubschrauber bis zum Segelflieger gibt es einiges zu sehen in der Halle in Wieslet

Ausstellung zum 40. Geburtstag der Modellfluggruppe am kommenden Sonntag in der Halle Wieslet geplant. Über die Faszination des Modellfliegens spricht Markus Geiser, Schriftführer des Vereins.

Herr Marwin Kriese: Bei der Ausstellung am Sonntag, was kann der Besucher erwarten?

Wir werden 50 bis 60 unterschiedlichste Modelle, vom Hubschrauber, über die 800 Gramm leichten Hallenflugzeuge, bis hin zu Segelfliegern mit sechs Metern Spannweite oder 20 Kilo schweren Apparaten in der Festhalle ausgestellt haben. Es wird ein Flugsimulator aufgebaut sein, an dem auch die Besucher selber mal ans Steuer dürfen. Als weiteres Highlight wird es eine Retro-Technik-Ecke geben, in der unsere Oldies die älteren Techniken des Modellfliegens erklären. Für Speisen und Getränke haben wir natürlich auch gesorgt.

Wie steht es derzeit um den Verein?

Wir zählen momentan 26 aktive und 20 passive Mitglieder, wie wir finden ist das eine gesunde Nachfrage. Neue Mitglieder sind natürlich immer herzlich willkommen, es ist aber auch möglich samstags an unseren Flugtagen mal als „Gastflieger“, oder einfach als Zuschauer bei uns am Flugplatz vorbei zu schauen und einen Testflug zu absolvieren. Es gibt auch, wenn das Interesse besteht, die Möglichkeit, mit einem unserer Piloten Lehrer-Schüler zu fliegen. Interessierte können sich gerne bei uns melden.

Gibt es Wettbewerbe, an denen Vereinsmitglieder mit ihren Modellfliegern teilnehmen?

Wir organisieren jedes Jahr zwei interne Flugwettbewerbe, einmal den Segelflugwettbewerb, bei dem letztendlich die Landung bewertet wird, und einen Motorflugwettbewerb, bei dem es einen Parcours abzufliegen gilt.

Wie sind Sie persönlich zum Modellfliegen gekommen?

Ich bin mit meinem Vater, damals noch als Jugendlicher, während einer Radtour an dem Flugplatz in Wieslet vorbei gefahren. Als kleiner Junge wurden die Augen dann ganz groß, das Interesse für dieses Thema war geboren.

Was ist für Sie das besonders Faszinierende daran?

Einmal die Technik an sich, was alles in der Motorentechnik möglich ist, und dann natürlich auch die Faszination Fliegen an sich, was für mich schon immer interessant gewesen ist. Da es für echte Flugzeuge nie gereicht hat, bin ich dann eben im Modellbau hängen geblieben (lacht).

Wie ist dieses Hobby zeitlich und finanziell zu beziffern?

Es gibt zwei Arten von Hobbypiloten: Es gibt die, die eher fliegen wollen. Für die gibt es inzwischen Modelle, die schon fast komplett fertig zum Flug sind. Und es gibt die, die mehr Zeit in der Werkstatt verbringen, die auf jedes Detail achten und alles selber machen. Die Preise für solch Modelle beginnen bei rund 200 Euro, doch kann man auch schnell Tausende an Euro in dieses Hobby investieren.

Was ist das besonders Schöne daran, dem Hobby in einem Verein nachzugehen?

Wenn man ein Problem an seinem eigenem Modell hat, kann man einfach einen Vereinskollegen anrufen, und dann gemeinsam nach einer Lösung für das Problem suchen. Oder auch das Bauen am Modell macht in der Gruppe viel mehr Spaß, als wenn man das alleine zu Hause machen würde.

Das nächste große Event ihres Vereins ist das Jubiläumsfliegen am 10. und 11. Juni. Was wird dort zu sehen sein?

Es werden teilweise auch Piloten von unseren Nachbarvereinen aus Müllheim, Wehr und Schopfheim kommen, aber auch aus Österreich und der Schweiz werden Piloten vor Ort sein. Das Programm wird bunt gemischt sein. Wir werden zwischen Modellgröße und Modellart variieren.

Fragen: Marwin Kriese

Zur Person

Der 35-jährige Markus Geiser wohnt in Schopfheim und arbeitet als Konstrukteur bei einer schweizer Stahlverarbeitungsfirma. Er ist seit 21 Jahren Mitglied in der Modellfluggruppe Wieslet und inzwischen deren Schriftführer. Neben dem Modellfliegen hat er das Motorradfahren und Snowboarden für sich als Hobby entdeckt.