Schopfheim Fasnacht: Narrenbaumsteller zeigen Größe

26,37 Meter misst das aktuelle Exemplar des Narrenbaumes. Höhe mit Rücksicht auf den Statthalter

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Schopfheim (abe) Nachdem das Narrenbaumstellen vor zwei Wochen dem Schnee- und Sturmtief Egon zum Opfer gefallen war, ging die närrische Kraftprobe am Samstag im zweiten Anlauf reibungslos über die Bühne: Eine knappe Stunde gemeinsames Schwitzen und Bibbern von Baumstellern und Zuschauern, dann war’s Zeit für die Erfolgsmeldung von Enninger-Chef Ramon Philipp: „Er isch drin!“

Mit 26,37 Metern knackt das aktuelle Exemplar höhenmäßig keine Rekorde – das allerdings allein aus Rücksicht auf den rechtmäßigen Narrenbaumbesitzer, versicherte Philipp: Statthalter „Öhrly vom Bugg“ zähle nun mal selbst nicht zu den Riesen, sodass der Narrenbaum aus dessen Perspektive „bis ins Weltall emporragt“ und gemessen an Öhrlys eigener Größe denn doch wieder zum „größten Baum aller Tage“ gerate. Der Statthalter dankte es Ramon Philipp mit einem Orden – vom Enningerchef selbstredend kniend entgegenzunehmen. Angeführt von der Guggenmusik „d’Namelose“ marschierten gegen halb sechs Narrenzunft und Häsgruppen am Kronenbrunnen ein.

Mit mächtigem Glockengetöse stürmten dann „d’Enninger“ als Veranstalter des Baumstellens die Szenerie, bevor der baumlange Hauptakteur des Abends im Fackelschein der Baumsteller zu dramatischen Klängen in die Arena geführt wurde.

Geschäftig, konzentriert und mit der Erfahrung von mittlerweile 29-fachem Baumstellen gingen die etwa 30 Baumsteller unterm geübten Kommando von Stellmeister Hanspeter Meyer an ihr schweres Geschäft: Herunterwuchten der Narrentanne vom Hänger, den Schaft am metertiefen Fundament platzieren und das Ungetüm mit vereinter Muskelkraft und meterlangen Stellstangen in die Senkrechte wuchten.

Eine kleine Aufwärmübung hatten die Jungs im Übrigen am Mittag schon absolviert: Mit Spaten, Eispickel und Flammenwerfer waren sie den dicken Eisbrettern im Bereich an der Hauptstraße zu Leibe gerückt, schließlich empfiehlt sich beim Baumstellergeschäft fester Stand.

Abends übernahm dann das THW das Sichern und Ausleuchten der Szene mit Fluchtlicht. Als Besonderheit hatten die Enninger in diesem Jahr eigentlich ein Promi-Baumstellen geplant. Das aber wurde gemeinsam mit dem Narrenbaumstellen unter den Schneeverwehungen vor zwei Wochen begraben. Der enge Terminkalender besagter Promis hatte am Ersatztermin leider keine Lücke, erklärte Ramon Philipp.

Stattdessen gab’s zum Zeitvertreib Musik – live von Guggen und vom Band –, Glühwein und ein Schätzspiel in Sachen Narrenbaumhöhe mit einer Spanne zwischen 25 Metern und 32,80 Metern Länge. Beinahe eine Punktlandung absolvierte die sechsjährige Svenja Neubert, die mit ihrem Tipp nur sieben Zentimeter neben dem amtlichen Endergebnis lag und dafür einen Statthalterorden erhielt.

Zum guten Ende der Veranstaltung wurde der Kranz mit den Holztafeln der Zinken in Richtung Baumspitze gehievt.