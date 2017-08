Schopfheim Evangelische Stadtkirche feiert Jubiläum

Geburtstag wird mit einer Festwoche vom 22. September bis 1. Oktober groß gefeiert

Die evangelische Kirchengemeinde hat allen Grund zum Feiern, denn die Stadtkirche wurde vor 125 Jahren – am 3. Juli 1892 – eingeweiht. Bis dahin wurden die Gottesdienste in der Alten Kirche St. Michael gehalten, die allerdings zu klein geworden war. Das Jubiläum der Stadtkirche wird vom 22. September bis 1. Oktober in vielfältiger Form gefeiert.

Die Festaktivitäten: Pfarrer Martin Schmitthenner und seine Frau Uschi (Gemeindediakonin) freuen sich auf diese Festwoche. Sie wird am Freitag, 22. September, um 19 Uhr in der Stadtkirche mit einer Ausstellung und einem Festvortrag von Bettina Bethlen eröffnet. Bettina Bethlen wird über die historischen Hintergründe dieser Kirche etwas sagen, der Vortrag wird mit Bildern untermalt, sagte Martin Schmitthenner in einem Pressegespräch.

Bettina Bethlen habe sich zudem um die Festschrift „125 Jahre Stadtkirche Schopfheim“ gekümmert, die zum Jubiläum herauskommen wird. Schwerpunkte der Ausstellung, um die sich federführend Birte Schöpflin gekümmert habe, werden die Kinder- und Jugendarbeit damals und heute, die Frauenarbeit und die Kirchenmusik – mit Hörproben – sein, erklärte Uschi Schmitthenner.

Am Sonntag, 24. September, wird zum Festgottesdienst um 10 Uhr Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh in Schopfheim erwartet. Die Kantorei und der Pop- und Gospelchor „Resonance of Life“ unter der Leitung von Christoph Bogon gestalten den musikalischen Teil. Anschließend findet ein kleiner Empfang statt.

„Der Reformator Martin Luther (1483 bis 1546): Mit ihm kamen Freiheit und Solidarität“ heißt der Vortrag, den Professor Uwe Gerber am Dienstag, 26. September, um 19.30 Uhr halten wird. Am Mittwoch, 27. September, um 20 Uhr erklingt die Voit-Orgel, die ebenfalls 125 Jahre alt ist. Christoph Bogon spielt darauf Werke von Brahms, Boellmann, Reger und Mendelssohn.

Ein ökumenischer Michaelsgottesdienst wird am Freitag, 29. September, um 19 Uhr gefeiert. Die Pfarrer Michael Latzel (katholisch) und Martin Schmitthenner gestalten ihn. Andreas Mölder und Christoph Bogon tragen dazu als Leiter des katholischen Kirchenchors beziehungsweise der Kantorei Schopfheim musikalisch bei. „Der Michaelstag wird mit einem ökumenischen Gottesdienst eigentlich traditionell in der Alten Kirche gefeiert. Diesmal findet er aber in der evangelischen Stadtkirche statt“, erklärte Pfarrer Schmitthenner.

Am Sonntag, 1. Oktober, schließlich findet um 11 Uhr ein Familiengottesdienst statt. Dieser Gottesdienst werde eher volkstümlich gehalten, die Kindergärten seien daran beteiligt und das gemeinsame Mittagessen mit Programm stehe unter dem Aspekt „Teilen, ohne den Profitgedanken“, erklärte Uschi Schmitthenner.

Kirche aus persönlicher Sicht: Die evangelische Stadtkirche wurde vor 125 Jahren gebaut – wie wichtig ist das Gebäude heute noch? Diese Frage beantworteten Martin und Uschi Schmitthenner aus persönlicher Sicht. „Ein Kirchengebäude ist für mich wichtig, denn damit wird der Glaube sichtbar für die Menschen“, erklärte Martin Schmitthenner. Er beobachtet, dass viele Touristen im Urlaub Kirchen besuchen, um Ruhe zu finden und ein wenig zurück zu treten aus dem Alltagsgetriebe. In der Stadtkirche wurden in den 125 Jahren viele Predigten gehalten, Freud und Leid geteilt. „Gott bleibt dabei allgegenwärtig“, sagte der Pfarrer. Die Gläubigen könnten in der Kirche spüren, dass die Gemeinschaft trage, denn das Christentum bedeute Solidarität. „Es ist wichtig, als Kirche sichtbar zu sein“, drückte es Uschi Schmitthenner aus. Eine große Kirche sei weithin in der Stadt zu sehen.

Sowohl Martin als auch Uschi Schmitthenner ist das Glockenläuten der Kirche wichtig. „Es fällt auf, wenn die Glocken einmal nicht läuten“, hat Pfarrer Schmitthenner beobachtet. Die Glocken der Stadtkirche sind in diesem Jahr 65 Jahre alt. Seit 1952 hängen die Glocken Glaube, Liebe, Hoffnung unterm Kirchendach. „Sie läuten zu den unterschiedlichsten Anlässen“, sagte Martin Schmitthenner. „Früher dienten sie auch der regelmäßigen Zeitansage“, ergänzte Uschi Schmitthenner. „Inzwischen übernehmen Handys und Computer diese Funktion“, lachte sie. Für Uschi Schmitthenner trägt das Läuten der Kirchenglocken am Abend dazu bei, über den Tag nachzudenken. Morgens helfen sie in den Tag hinein. „Bei Beerdigungen läuten die Totenglocken“, so Martin Schmitthenner.

Kirchenbrand und Orkan: Ehemalige Pfarrer von Schopfheim werden nicht nur zum Jubiläum eingeladen, sondern schildern in der Festschrift ihre persönlichen Eindrücke von der Kirche.

Einigen ist der Kirchenbrand in der Nacht vom 20. auf den 21. Juli 1996 in Erinnerung geblieben. Es handelte sich um Brandstiftung. Die Bevölkerung weit über Schopfheim hinaus zeigte sich erschüttert. Der Schaden war immens. Die Schuke-Orgel war weitgehend zerstört worden und wurde zur Wiederinstandsetzung nach Berlin transportiert. Auch die unter Denkmalschutz stehende historische Voit-Orgel war stark beschädigt worden. Die meisten Orgelpfeifen waren geschmolzen. Die teilweise verbrannte Kanzel musste rekonstruiert, das gesamte Seitenschiff erneuert werden. Die Wiederaufbauarbeiten dauerten zweieinhalb Jahre. Am zweiten Weihnachtsfeiertag 1999 fegte Orkan „Lothar“ auch über Schopfheim hinweg und riss das schwere Kreuz von der Kirchturmspitze. Schwindelfreie Handwerker holten das Kreuz aus rund 53 Metern Höhe zur Erde. Das neue Kreuz wurde am 2. August 2002 montiert. Das Turmdach hatte neue Naturschiefertafeln erhalten.