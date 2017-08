Schopfheim Erdrutsche: Mit Stahl gegen den Steinschlag

Eine Spezialfirma sichert derzeit den Hang im Entegast. Waldweg bleibt aus Sicherheitsgründen abgesperrt

Schopfheim – Erdrutsche im Entegast-Wald sind nichts Ungewöhnliches. Im Dezember 2015 löste sich wieder einmal ein riesiger Felsbrocken und krachte auf den Weg, der gern von Spaziergängern, Radfahrern und Nordic-Walkern genutzt wird. So etwas wird sich dort, gleich hinter der Wiesebrücke rechts, nicht wiederholen: Eine Spezialfirma aus Würzburg ist nämlich dabei, die Böschung zu sichern.

Die Gesteinsart „Rotliegendes“ im Entegast ist weicher als Sandstein, erklärt Diplom-Ingenieur Bernd Mannsbart. Komme Wasser hinzu – heftiger Regen – löse sich das Lockergestein und komme ins Rutschen. Mit der Böschungssicherung soll das verwitterte Material ab der oberen Hangkante mit einem Stahlnetz gesichert werden. Vorbereitend werden dafür derzeit die „Nägel“ in den Hang gehauen und im Fels mit einem Spezialzement verankert. Das Netz wird lediglich im oberen Hangbereich (etwa sechs Meter) montiert. Gesichert werde ein etwa 100 Meter langes Teilstück im Entegast, erklärte Mannsbart. „Der Entegast ist danach aber nicht insgesamt sicher“, warnte Förster Helmut Bäckert. Weil der giftige Zement nicht ins Wasser gelangen dürfe, „sind Vorkehrungen getroffen worden; außerdem ist eine ökologische Bauleitung einbezogen“, sagte Bäckert. Wasserrinnsale sind mit Sperrungen aus Sandsäcken versehen, um zu verhindern, dass vom Zement etwas in die Wiese laufen kann.

Der Geländestapler hievt die 350 bis 400 Kilogramm schwere Bohrplattform in die Höhe. Der Stapler stand zwar seit Montag wegen eines Defektes still, konnte aber am Mittwoch gegen einen neuen ausgetauscht werden. Auch die „Nägel“ haben eine stattliche Länge: Sie reichen von 2,50 bis 4 Meter, können aber auf jede Länge gebracht werden, verriet Bauleiter Jonny Rentsch. Die Würzburger Firma Landeck sei spezialisiert auf Fels- und Hangsicherung und seit über 25 Jahren auch im Schwarzwald tätig, sagte Jonny Rentsch. „Jede Baustelle ist anders“, weiß er aus Erfahrung. Die Bohrarbeiten seien am intensivsten und diffizilsten. Die Monteure seien von Montag bis Freitag vor Ort und sie haben immer wieder Zaungäste. Rentsch freut sich, wenn sich jemand für die Arbeit interessiert.

Um die Nägel richtig zu platzieren bedürfe es nicht nur des fachkundigen Blicks, sondern es liege auch eine statische Berechnung zugrunde, sagte Diplom-Ingenieur Bernd Mannsbart. Und solche Arbeiten werden am besten in der einigermaßen trockenen Sommerzeit getätigt. In der nassen Jahreszeit – Herbst und Frühjahr – „wäre das viel zu gefährlich“, sagte der Fachmann. Die Arbeiten, die rund 200 000 Euro kosten, haben am 31. Juli begonnen und dauern mindestens vier bis sechs Wochen.

Stichwort gefährlich: Die Baustelle ist auf beiden Seiten aus Sicherheitsgründen mit einem hohen Zaun abgesperrt. Und diese Absperrung sei bereits von Unbekannten herausgerissen worden, ärgerte sich Helmut Bäckert. „Das ist nicht lustig oder nur ein Kavaliersdelikt“, pflichtete Bernd Mannsbart bei. Stehe die Baustelle offen, könnten auch Kinder hinein, womit sie sich in Gefahr begeben. Wer die Absperrung öffne, handele verantwortungslos – auch gegen andere.