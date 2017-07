Schopfheim Einbruch in Sportheim des SV Schopfheim - Täter entkommt

Das Polizeirevier Schopfheim hat die Ermittlungen nach einem Einbruch in Schopfheim aufgenommen und bittet um Hinweise, insbesondere auf den Besitzer eines Mountainbikes, das am Tatort gefunden wurde.

Am frühen Mittwochmorgen, gegen 4.30 Uhr, fiel einem Bürger der Schein einer Taschenlampe im Gastraum des Sportheims in der Oberfeldstraße auf und er informierte umgehend die Polizei.Bei deren Eintreffen rannte eine Person aus dem Sportheim heraus und flüchtete durch ein Gebüsch in Richtung Schwimmbad. Dabei ließ er zwei Sporttaschen mit Diebesgut (Kassen, Sparschwein) zurück.Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen nach dem Mann verlief erfolglos, wie die Polizei in ihrem Pressebericht schreibt. Der Täter trug einen roten Pulli und eine schwarze Mütze.Im Bereich des Sportheims konnte ein Fahrrad aufgefunden werden, das möglicherweise vom Täter benutzt wurde. Es handelt sich um ein schwarzes Mountainbike der Marke Ben Tucker.Das Polizeirevier Schopfheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise, insbesondere auf den Besitzer des Mountainbikes (Kontakt: 07622/666980).