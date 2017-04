Schopfheim Einbrecher dank aufmerksamem Bürger festgenommen

Dank eines aufmerksamen Bürgers konnte am frühen Mittwochmorgen in Schopfheim ein Einbrecher auf frischer Tat gestellt und festgenommen werden.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Gegen 4.25 Uhr hörte ein Anwohner der Oberfeldstraße Scheibenklirren und schaute nach der Ursache. Er sah hierbei, wie gerade ein Mann durch ein Fenster in die SVS-Gaststätte am Sportplatz einstieg und verständigte umgehend die Polizei.Sofort wurde die Örtlichkeit durch sechs Streifen angefahren. Bei deren Eintreffen verließ der Täter gerade die Gaststätte und flüchtete zu Fuß. Er wurde sofort verfolgt und nach kurzer Fluchtstrecke gestellt und vorläufig festgenommen.Als Diebesgut führte der 24-jährige Mann Bargeld mit sich, das er aus der Gaststätte entwendet hatte. Vor dem Sportheim stand ein Mountainbike, das der Mann möglicherweise ebenfalls gestohlen hat. Die Identität des Beschuldigten ist noch nicht geklärt. Die Ermittlungen dauern an.