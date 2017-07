Schopfheim Dorfwettbewerb: Fröhnd präsentiert sich bodenständig und bürgernah

Die Gemeinde Fröhnd macht als einzige im Landkreis Lörrach beim Wettbewerb "Unser Dorf hart Zukunft" mit.

Fröhnd – Bodenständig und zugleich modern präsentierte sich am Mittwoch die Gemeinde Fröhnd beim Besuch der Kommission des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“.

Stolz zeigten Bürgermeisterin Tanja Steinebrunner und andere Engagierte die Schokoladenseiten Fröhnds und welche Pläne es noch gibt. Wie sehr sich der Wettbewerb gewandelt hat seit seinem Start als „Unser Dorf soll schöner werden“, zeigen die Kriterien, nach denen die Jury heute urteilt: Es geht um „Entwicklungskonzepte und wirtschaftliche Initiativen“, um „Baugestaltung und Siedlungsentwicklung“ sowie Soziales und Grüngestaltung.

Dazu erhielten die Kommissionsmitglieder unter Leitung von Michael Würth vom Regierungspräsidium Freiburg umfangreiche Informationen in der Gemeindehalle. Eine Stunde lang dauerten die Vorträge, zu denen die Kommissionsmitglieder nur selten Fragen stellten. Dann ging es ab in einen Kleinbus, um sich an drei Stationen Besonderheiten, die typisch für Fröhnd sind, anzuschauen.

Station Nummer eins: der Biomilchbetrieb von Bernd Marterer in Oberhepschingen. Senior Günther Marterer zeigte im sauberen, großen Stall seine Jungtiere. Nach dem Mineralwasser im Gemeindehaus griffen die Kommissionsmitglieder gerne zu belegten Broten und einem kühlen Glas Biomilch. Die Kommissionäre hörten aufmerksam zu, Michael Würth machte sich Notizen auf seinem Klemmbrett. „Waren die Obstbäume da draußen eine Auflage?“, fragte er den Landwirt.

Eine Steilvorlage für die Fröhnder – mit Obstbäumen hat man viel Erfahrung, spätestens seit der Bestellaktion für Obstbäume. Bürger können einmal im Jahr verbilligt Bäume im Rathaus erhalten; auf diese Weise wurden schon 160 neue angepflanzt, so Tanja Steinebrunner. Kaum war die Milch ausgetrunken, fuhr die Kommission weiter Richtung Hof, mit Tempo 30 vorbei am 200 Jahre alten Gasthaus Hirtenbrunnen, rausgeputzten Schwarzwald-Häusern und dem einen oder anderen schicken Neubau.

Nächstes Ziel: der Ferienhof Wuchner in Künaberg. Die Hausherren Klaus und Cathrin Wuchner beschrieben den Besuchern ihr Konzept: komfortable Ferienwohnung, Kühe, Schnapsbrennerei und mehr, das Ganze mit einem erhabenen Rundumblick auf Berge, Wald und Weiden.

Dritte und letzte Station war dann die Klopfsäge als Fröhnder Besonderheit. In den Augen von Bürgermeisterin Tanja Steinebrunner lief der gut zweistündige Besuch „super“. Jetzt sind sie und ihre Mitstreiter auf die Ergebnisse gespannt.