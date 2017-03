Schopfheim Diebe stehlen im Kindergarten das Frühstücksgeld

270 Euro sind aus der Kasse des Kindergartens St. Josef in Schopfheim verschwunden. Das Georg-Reinhardt-Haus und das Evangelisches Sozialwerk als Trägerverein helfen

Schopfheim – Zwei Mütter des katholischen Kindergartens St. Josef haben sich Anfang der Woche an die Zeitung gewendet in der Hoffnung, dass jemand helfen könne. Was war geschehen? Anfang März gab es einen Diebstahl im Kindergarten. Es wurden dabei 270 Euro gestohlen. "Es handelt sich um das Essensgeld für die Kinder, das die Eltern anteilig in die Kindergartenkasse gezahlt haben", erklären die Mütter.

Tobias Schnurr, Geschäftsführer des katholischen Kindergartens St. Josef, bestätigte das. "Am 3. März ist bei Dienstantritt aufgefallen, dass in der Kasse in der Schmetterlingsgruppe 90 Euro gefehlt haben. Bei der Überprüfung der restlichen Gelder in den Gruppen wurde festgestellt, dass auch in der Mäusegruppe 180 Euro fehlten. Die Gelder waren am Tag davor in den Gruppen von den Eltern eingesammelt worden", erklärte Tobias Schnurr. Das Kindergartenteam gehe davon aus, dass das Geld tags zuvor in den Gruppenräumen entwendet wurde. Auch wenn es keine Einbruchsspuren gab, sei die Polizei informiert und Strafanzeige gestellt worden, so Schnurr.

Dieser Diebstahl ist insofern schlimm, als von dem Geld drei Monate lang für das Projekt "gesundes Frühstück" für die Kinder mit Gemüse- und Obststicks, Quarkspeise, frisches Brot vom Bäcker, Käse, Frischkäse, Tee, Milch und Wasser angeschafft werden sollten. Das Projekt "gesundes Frühstück" laufe von Januar bis Mai. Die Kinder haben im Kindergarten die Möglichkeit, unabhängig vom Frühstück im Elternhaus, miteinander gesund zu frühstücken.

Natürlich sei auch darüber nachgedacht worden, wie so ein Diebstahl künftig verhindert werden kann. "Wir werden künftig jegliches Bargeld nur noch im Tresor aufbewahren; Bargeld, das über den täglichen Bedarf nicht benötigt wird, wird bei der Sparkasse eingezahlt", teilte der Geschäftsführer mit. Über finanzielle Unterstützung für das Projekt wäre das Kindergartenteam froh.

Freudige Nachricht: Das Georg-Reinhardt-Haus und das Evangelische Sozialwerk Schopfheim als Trägerverein hat den Betrag von 270 Euro, der gestohlen worden ist, nun übernommen. „Als wir davon hörten, wollten wir helfen. Der Trägerverein hat gleich zugestimmt, finanziell diesen Verlust zu übernehmen“, teilte Stefan Schmidt, Leiter des Georg-Reinhardt-Hauses, mit. Nach Rücksprache mit Martin Mybes, Geschäftsführer des Georg-Reinhardt-Hauses, sei die Summe dem Kindergarten bereits übermittelt worden. Dort sei die Freude groß gewesen, dass das Geld fürs gesunde Frühstück jetzt wieder vorhanden sei.

„Wir haben im Georg-Reinhardt-Haus viele Mitarbeiter mit Kindern und aus eigenen Erfahrungen ist es uns wichtig, dass Kinder gesund ernährt werden“, erklärte Stefan Schmidt. Zudem habe das Georg-Reinhardt-Haus auch regelmäßig Kontakt mit dem Kindergarten. Die dort geleistete Arbeit werde sehr geschätzt. So kämen Kindergartenkinder regelmäßig an St. Martin im Georg-Reinhardt-Haus vorbei, um die Senioren und Seniorinnen zu erfreuen. „Wir haben mit der Spende sehr gern geholfen“, versicherte Stefan Schmidt.

Wer spenden möchte, kann dies auf das Kindergartenkonto mit der Konto-Nr: 305 5051; BLZ: 683 515 57 bei der Sparkasse Wiesental tun.