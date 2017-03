Schopfheim Die Schätze Schopfheims stehen im städtischen Museum im Rampenlicht

In Sonderausstellungen zeigt das städtische Museum in Schopfheim noch nie Gezeigtes aus seinem Fundus und widmet sich den Städtepartnerschaften

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Das städtische Museum öffnet seine Schatzkammer: Unter diesem Motto rückt das Museum der Stadt verschiedene Kleinodien seiner Sammlung ins Rampenlicht seiner diesjährigen Sonderausstellungen, darunter Seltsames, Beeindruckendes, Ungewöhnliches, Seltenes, Kostbares und unwiederbringlich Verlorenes. Ebenso wird die Reihe „MiM – Musik im Museum“ – das historische Tafelklavier von 1799 im Roggenbachzimmer des Museums erneut ins Licht der Aufmerksamkeit rücken. Es erfreut sich zunehmender Beliebtheit und wird dieses Jahr noch mehrmals zu ganz besonderen musikalischen Genüssen einladen.

Nachdem gegenwärtig der „Schöne, grüne Wald“ noch bis zum 5. März gezeigt wird, holt das Museum für die kommende Ausstellung „Sesam öffne dich …“ (19.März bis 18. Juni) Dinge aus seiner Schatzkammer, dem Magazin, die es in den vergangenen 15 Jahren käuflich erworben oder als Geschenk erhalten hatte und noch nie öffentlich zeigen konnte. Natürlich können nicht sämtliche Neuzugänge dieser Zeitspanne gezeigt werden. Deshalb wird der Besucher auf Objekte treffen, die besonders wertvoll und bedeutsam für die Geschichte der Stadt Schopfheim oder einfach nur außerordentlich originell oder interessant sind. Ein Highlight dieser Wunderkammer-Schau wird ganz sicher das Hochzeitsbuch der Schopfheimer Ehrenbürgerin Anna Kym-Krafft von 1878 sein. Am 11. Juni wird das Tafelklavier zu einer Matinée einladen, mit „Klassischer Flöte“ als Gast-instrument.

Mit „In Freundschaft verbunden“ (2. Juli bis 24. September) widmet sich das Museum im Sommer der 50-jährigen Städtepartnerschaft Schopfheims mit Poligny/Frankreich und der 30-jährigen Städtepartnerschaft mit Ronneby/Schweden. Kern der Ausstellung werden die Resultate zweier Schülerprojekte zum Thema sein, wobei sich Schüler des Theodor-Heuss-Gymnasiums mit Poligny beschäftigen sowie Schüler der Friedrich-Ebert-Werkrealschule mit Ronneby. Außerdem werden authentische S ouvenirs aus beiden Partnerstädten präsentiert werden, wie Blätter, Erde, Steine oder auch ein Stück Rebholz aus Poligny. Auch typische Produkte aus jeder Stadt werden vorgestellt: Käse und Wein aus Poligny, Glasobjekte aus Ronneby. Aus der „Wunderkammer“ der städtischen Museums- und Archivsammlungen wird außerdem ein buntes Kaleidoskop aus Gastgeschenken gezeigt werden, die Schopfheim im Laufe der Jahre von beiden Partnerstädten erhalten hat.

Nach einer neuen „Ausstellung des Kunstvereins Schopfheim (1. bis 29. Oktober) und einer Tafelklavier-Matinee am 8. Oktober zusammen mit einer Geigerin, ergreift das Museum erneut die Gelegenheit, noch nie gezeigte Gegenstände aus seiner Schatzkammer vorzuführen. Dieses Mal aus seiner großen Spielesammlung, unter einem ganz besonderen Aspekt.

In der Präsentation „Mit dem Würfel in der Hand“ (10. November 2017 bis Februar 2018) wird der Besucher Gesellschaftsspiele bewundern können als Spiegel der Zeitgeschichte. Bei dieser Schau trifft man auf Filmklassiker, Literaturhelden, beliebte Fernsehsendungen und –serien. Wer früher für Winnetou und Pippi Langstrumpf geschwärmt hat, den ersten Sputnik-Flug oder die Olympiade in München 1972 noch im Kopf hat oder beim Start zu den Apollo-Flüge nachts statt im Bett vor dem Fernseher war, wird sicher viel Spaß haben beim Gang durch diese originelle Ausstellung, meint Museumsleiterin Ulla Schmidt. Und keine Sorge: Die Eröffnung der Sonderausstellungen und Matineen wird jeweils rechtzeitig angekündigt.

Der Kauf oder die Verlängerung des „Museums-Passes-Musées“ ist im Museum weiterhin möglich.