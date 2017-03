Feldberg Die Retter vom Feldberg im TV

Wie die Bergwacht im Schwarzwald im Winter arbeitet, stand bereits im Fokus einer Doku-Serie des SWR Fernsehens – jetzt werden zwei neue Folgen ausgestrahlt, die den Einsatz der mutigen Helfer im Sommer zeigen.

Feldberg – Wie die Bergwacht im Schwarzwald im Winter arbeitet, stand bereits im Fokus einer Doku-Serie des SWR Fernsehens – jetzt werden zwei neue Folgen ausgestrahlt, die den Einsatz der mutigen Helfer im Sommer zeigen. Immer wieder kommt es zu gefährlichen Einsätzen: Im Winter sind es oft Snowboarder oder Skifahrer, die in bedrohliche Situationen geraten – im Sommer lösen verirrte Wanderer, sich selbst überschätzende Mountainbiker oder abgestürzte Gleitschirmflieger Notrufe aus. Ob kleine Wunden oder Lebensgefahr – das Team der Bergwacht hilft Menschen in Not, überall dort, wo die Feuerwehr nicht hinkommt. Dabei riskieren die engagierten Helfer selbst einiges. Der Einsatz der Bergwacht ist selbst in Gefahr. Viele glauben, die Bergrettung würde von den Kommunen finanziert. Aber öffentliche Mittel decken nur einen Teil der Kosten. Die Bergrettung ist ein Verein, der auch auf Spenden angewiesen ist. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten ehrenamtlich, keiner ist älter als Mitte 20. Sie opfern ihre Freizeit und müssen immer wieder auch ihre Ausrüstung aus eigener Tasche zahlen. Die Winter-Folgen werden ab 1. März wiederholt, die neuen Folgen laufen am 22. und 29. März jeweils um 21 Uhr unter dem Titel „Die Retter vom Feldberg“.