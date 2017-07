Schopfheim Der Ruf nach Lärmtafeln

Die vom Motorradlärmgeplagte geplagten Orte Gerspach und Kürnberg haben Interesse an Lärmtafeln. Landkreis lotet Zuschussfragen aus

Schopfheim – Hellhörig macht die Ortsvorsteher der motorradlärmgeplagten Ortsteile Gersbach und Kürnberg die Nachricht, dass Lärm-Anzeigetafeln (Displays) im Testbetrieb Wirkung gezeigt haben. „Das wäre auf jeden Fall was für uns“, sagte Christian Walter (Gersbach), Martin Gruner (Kürnberg) würde einen „Luftsprung machen“, käme eine solche Anlage nach Kürnberg. Das Problem: Sie sind teuer.

Hier macht jetzt aber der Landkreis Hoffnung: Wie die Behörde auf Anfrage dieser Zeitung mitteilt, prüfe sie Finanzierungs-/Zuschussmöglichkeiten. Um was geht es? Seit 2012 waren an sechs Stellen im Land solche Anlagen im Testbetrieb, an der Landstraße von Todtnau nach Todtmoos wurde das System in der Ortsdurchfahrt von Präg einige Wochen ausprobiert, derzeit ist es am Ortsausgang von Todtmoos installiert. Die Anlagen funktionieren ähnlich wie die bekannten „Smileys“, bei denen das jeweilige Fahrverhalten wahlweise ein Lächeln oder eine böse Grimasse erntet. Allerdings messen bei diesen Displays zusätzlich zum Geschwindigkeitsmesser eingebaute Mikrofone auch den Lärm und belohnen leise und langsame Fahrer mit einem grünen „Danke“. Wer zu laut ist, bekommt ein „Leiser!“, wer zu schnell ist ein „Langsamer!“

Vergangene Woche war Thomas Marwein, Lärmschutzbeauftragter der Landesregierung, in Präg und Todtmoos vor Ort und verkündete dort, dass die Anlagen Wirkung erzielen würden. Im Schnitt gehe der Lärm um etwa zwei Dezibel zurück. Vor allem Fahrer „aus den oberen zehn Prozent“ der Lautstärkeskala seien deutlich leiser unterwegs. Daher wäre es sinnvoll, wenn die Displays im ganzen Land eingesetzt würden. Die Anschaffung ist aber Sache von Kommunen – und eine Anlage kostet rund 13 000 Euro.

Allerdings könnte beim Thema Geld hier im Landkreis Hilfestellung von eben dieser Stelle kommen. Man sei dran am Thema Motorradfahrer, versichert Nina Gregotsch vom Landratsamt (stellvertretende Leiterin des Dezernats Mobilität, Umwelt und Strukturpolitik). Wissend um den „hohen Leidensdruck der Bevölkerung“ entlang der beliebten Routen im Kreis habe man die Nachricht von den Effekten der Displays aufmerksam registriert. Die Ergebnisse seien so „vielversprechend“, dass man nun darüber nachdenke, wie man Anschaffungen unterstützen könnte. So werden derzeit Finanzierungs-/Zuschussfragen geprüft – wobei klar sei, dass – wie auch immer das Ergebnis ausfällt – es für diese Bikersaison „zeitlich nicht mehr reichen“ werde.

Bei der Stadtverwaltung hat man sich wegen der Displays noch keine Gedanken gemacht, da es sich bei der Route Schopfheim-Gersbach um eine Straße (K 6352) handelt, für die der Kreis zuständig ist. Allerdings soll es ja in Schopfheim auf Wunsch des Gemeinderats Lärmmessungen geben – laut Cornelia Claßen (Leiterin Fachgruppe Ordnung, Verkehrswesen und Naturschutz) wird das in einer der Sitzungen nach den Sommerferien nochmals Thema sein. Denkbar sei, dass da auch die Displays zur Sprache kommen.

Gersbachs Ortsvorsteher Christian Walter weist darauf hin, dass die Displays „auf jeden Fall was für uns in Gersbach und Schlechtbach wären“. Gersbach sei „stark interessiert“ an diesen Tafeln – und sie „wären auch dringend nötig“. Mit der steigenden Zahl an Bikern – wegen der Kontrollen im Präger Bereich werde die Route über Gersbach immer stärker als Ausweichroute genutzt. In Sachen Displays habe er sich da auch schon ans Landratsamt Lörrach gewandt und die Antwort erhalten, dass es im Kreistag einen Vorstoß geben soll.

Kürnbergs Ortsvorsteher Martin Gruner war ebenfalls schon in Sachen Displays aktiv. Weil Kürnberg 13 000 Euro alleine nicht stemmen könne, hat er mit einer Firma Kontakt aufgenommen, die derzeit ein solches Gerät entwickelt, um Kürnberg als Versuchsort für einen Prototyp anzubieten. Allerdings: Würden sich jetzt Zuschussmöglichkeiten eröffnen, mit deren Hilfe eine Anschaffung in den Bereich des Möglichen rücke, würde er natürlich „einen Luftsprung“ machen. Denn wie für Gersbach gelte auch für Kürnberg: „Der Lärm ist mittlerweile unerträglich.“