vor 29 Minuten jsc Schopfheim Crash mit Folgen - Dieselöl läuft in größerer Menge aus Lastwagen-Tank aus

Kleine Ursache mit großer Wirkung. So umschreibt die Polizei ein Geschehnis, das sich am Donnerstagmorgen in der Hohe-Flum-Straße in Schopfheim zutrug.