Schopfheim Claudia Tatsch: Lust auf Neues und Sinn für Bewährtes

Claudia Tatsch wird Schulleiterin des Theodor-Heuss-Gymnasiums in Schopfheim. Historikerin und Pädagogin mit viel Erfahrung

Schopfheim (hö) Eine leidenschaftliche Historikerin tritt an, die erfolgreiche Schulgeschichte des Theodor-Heuss-Gymnasiums (THG) fortzuschreiben. Fortschreiben ist dabei wörtlich zu verstehen. Sie wolle mitnichten „alles umkrempeln“, sagte Claudia Tatsch am Mittwoch im Rathaus anlässlich ihrer Vorstellung als künftige Schulleiterin. Vielmehr wolle sie Gutes bewahren und durch neue Ideen ergänzen und ausbauen.

Passend zur Präsentation von Claudia Tatsch als künftige Schulleiterin des THG – sie wird zum neuen Schuljahr die Nachfolge von Wolfgang Stocker antreten – klangen am Mittwoch Blasmusikklänge vom Marktplatz her ins Arbeitszimmer von Bürgermeister Christof Nitz. Darunter Frank Sinatras „My way“. Stimmig war eine musikalische Untermalung des Anlasses deshalb, weil die Oberstudiendirektorin derzeit noch das Helmholtz-Gymnasium in Karlsruhe leitet – ein Musikgymnasium. „My way“ passte aber auch zum beruflichen Werdegang von Tatsch – und ihren Beweggründen, weshalb sie sich für die Schopfheimer Stelle beworben hatte.

Zehn Jahre lang oblag ihr die Verantwortung für das Karlsruher Gymnasium – sechs Jahre als Stellvertreterin, vier Jahre als Leiterin. Davor war sie zehn Jahre im Staatlichen Seminar in der Lehrerausbildung tätig. So gesehen lasse sich ihre bisherige berufliche Biografie in Etappen von jeweils zehn Jahren unterteilen. Jetzt, da wieder eine neue Dekade anbrach, habe sie sich die Frage gestellt: „Bleibe ich oder mache ich was Neues? Und habe gemerkt, dass ich Lust habe, etwa Neues zu machen.

“ Also habe sie nach einer Schule Ausschau gehalten, die sich von ihrer derzeitigen unterscheidet. Dabei sei Schopfheim in ihren Blick geraten. Zum einen sei für sie klar gewesen, dass sie nicht wieder an eine „Innenstadtschule“ wie das Karlsruher Gymnasium geht, sondern an eine „Landschule“ – einfach weil dort „das Miteinander ein anderes ist als in der Innenstadt.“ Das gelte auch und gerade für die Zusammenarbeit mit Eltern – ein Aspekt, der ihr sehr am Herzen liege.

Am Schopfheimer THG reize sie außerdem die „pädagogische Herausforderung“, eine Schule mit G-9-Konzept zu übernehmen. Eröffne dies doch im Gegensatz zu G-8 ganz andere Möglichkeiten, Schüler zu fördern. Ein weiterer Pluspunkt war die Attraktivität Schopfheims. Die „schöne Lage“ der Markgrafenstadt habe sie „sehr angesprochen“. Nicht zuletzt aber war es auch das in der Markgrafenstadt ausgeprägte Geschichts- und Traditionsbewusstsein, das die leidenschaftliche Historikerin bewog, sich für die Stelle zu bewerben.

Diese Mentalität habe sie als Historikern „sehr angesprochen“, weshalb sie auch ein wenig genauer über Schopfheim recherchiert habe. Überhaupt hat sie – was das Kennenlernen ihrer neuen Wirkungsstätte angeht – schon zahlreiche Hausaufgaben erledigt. Unter anderem habe sie mit Schulleiter Wolfgang Stocker und der stellvertretenden Schulleiterin Birgit Müller gesprochen und sich das Gebäude angesehen. Ihr Eindruck: Die Schule sei strukturell wie baulich gut aufgestellt. Ohnehin trete sie nicht mit dem Vorsatz an, „alles umzukrempeln“. Es werde ja „bereits gute Arbeit geleistet, es sind Erfahrungen da“, so gesehen gehe es mehr darum, zu schauen, wo sie sich mit ihrer Erfahrung und mit neuen Ideen einbringen könne, wo es Möglichkeiten gebe, „Vorhandenes auszubauen“.

Ein Punkt sei da die Frage, wie Oberstufenschüler zur Studierfähigkeit herangeführt werden. Hier kann sich die Gesellschaftswissenschaftlerin – sie ist Lehrerin für Deutsch, Geschichte und Erziehungswissenschaften – gut vorstellen, dass zusätzlich zu den bereits vorhandenen Partnerschaften mit Firmen aus der Wirtschaft und der Uni Freiburg auch verstärkt Angebote für Schüler hinzukommen, die sich speziell für Gemeinschaftskunde und Geschichte interessieren. Wie schon jetzt in Karlsruhe – wo Schüler unter anderem einen historischen Stadtrundgang erarbeitet haben – wolle sie auch in Schopfheim Schülern „die Möglichkeit geben, über den Schulhof hinauszublicken.“ Sie selbst wird übrigens voraussichtlich Geschichte in mindestens einer, eventuell in zwei Klassen unterrichten – schon damit ich Kontakt zu den Schülern bekomme. Inwiefern Schüler auch Kontakt zu ihrem ausgebildeten Schulbegleithund Helgi aufnehmen dürfen, ist indes noch offen. Darüber müssen erst noch die Schulgremien befinden.

Bürgermeister Christof Nitz sagte bei diesem Termin, er freue sich darüber, dass eine Pädagogin mit großer Erfahrung die Nachfolge von Wolfgang Stocker antrete. Claudia Tatsch übernehme die Leitung einer Schule mit „glänzendem Ruf“ – das hervorragende Image des Theodor-Heuss-Gymnasiums sowie das Alleinstellungsmerkmal G-9 beschere Stadt und Schule allerdings auch das „Luxusproblem“ hoher Anmeldezahlen. Zu den Aufgaben von Tatsch werde es daher auch gehören, in Abstimmung mit der Stadt eine Lösung zu entwickeln, wie man dieses Thema in den Griff bekommt. Auch wenn der Gemeinderat für Wünsche der Schulen stets ein offenes Ohr habe – „wir sind nicht in der Lage, nochmals einen Anbau zu machen“. Eine weitere bauliche Erweiterung des Gymnasiums sei keine Option, stellte Nitz klar.