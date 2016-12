Kleines Wiesental Christof Nitz: Werben für Spitalstandort

Infoveranstaltung der CDU Kleines Wiesental. Argumente für Zentralklinikum in Schopfheim

Kleines Wiesental – Auf Einladung des CDU-Ortsverbands Kleines Wiesental stellte Schopfheims Bürgermeister und Kreisrat Christof Nitz bei einer Versammlung in Schwand die Argumente für eine neue Zentralklinik in Schopfheim vor. Von den mehr als 40 Bürgern erhielt er großen Zuspruch für die beschriebene Lösung. Zu Beginn seines Referats machte Christof Nitz deutlich, dies sei für ihn keine parteipolitische Veranstaltung, sondern die Gelegenheit, einer interessierten Öffentlichkeit einen sachlichen Überblick über den Stand der Diskussionen um ein Zentralklinikum im Landkreis und die Argumente für einen Klinik-Standort Schopfheim zu geben.

Im ersten Teil seines Vortrags ging Christof Nitz auf den bisherigen Verlauf der Diskussionen und Beratungen ein. Seit 2013 arbeiten Vertreter des Kreistags und der Klinken GmbH zusammen mit einem externen Fachberater an einem Konzept, um die Krankenhaussituation im Landkreis effizient und zukunftsorientiert zu gestalten. Nach einer Bestandsaufnahme wurde für die Standorte Lörrach, Rheinfelden und Schopfheim jeweils eine Kostenschätzung für eine Sanierung dieser Standorte erarbeitet. Als weitere Varianten wurden die Konsequenzen evaluiert, falls die Standorte Rheinfelden oder Schopfheim geschlossen werden und der jeweilig andere Standort erweitert wird. In seiner Sitzung vom 19. Oktober dieses Jahres entschied der Kreistag einstimmig, die drei bestehenden Krankenhäuser aufzugeben und ein neues Zentralklinikum – noch ohne Ortsangabe – zu bauen.

Da im Laufe der vorangehenden Beratungen sowohl das Lörracher Elisabethen-Krankenhaus wie auch das Zentrum für Psychiatrie Emmendingen weitere Bedürfnisse angemeldet haben, geht man für das neue Klinikum von einem Flächenbedarf von rund 7,6 Hektar, rund 750 Betten, rund 2000 Arbeitsplätzen und Kosten in Höhe von rund 240 Millionen Euro aus. Im März 2017 wird die Entscheidung erwartet Nach einer Anfrage der Landrätin an die Gemeinden des Landkreises haben Lörrach (Entenbad), Rheinfelden (Herten) und Schopfheim (Gündenhausen) ein Angebot für erforderliche Flächen abgegeben. Im Kreistag wird es nun im Januar 2017 eine Klausur zur Frage des Standorts geben. Eine Entscheidung soll im März 2017 gefällt werden. Am 6. Februar 2017 wird Landrätin Marion Dammann bei einer Info-Veranstaltung in der Stadthalle Schopfheim die Bürger über den Stand der Beratungen informieren.

Nitz stellte an der Veranstaltung den Standort Schopfheim-Gündenhausen als idealen Standort „im Herzen des Landkreises“ vor. Mit 10,6 Hektar biete die Fläche am Kreisel Gündenhausen Richtung Maulburg genügend Platz für den Bau eines Klinikums, mit Potential für eine künftige Erweiterung. Der Standort verfüge über einen S-Bahn Anschluss in direkter Nachbarschaft und einen kreuzungsfreien Anschluss an die B 317. Weiter ist dieser Standort auch für die Erreichbarkeit der Rettungshubschrauber geeignet. Die Fläche verfüge über einen Anschluss an die Abwasserversorgung sowie zwei Anschlusspunkte für die Wasserversorgung. „Wesentlich für den Bau eines Zentralklinikums ist, dass der Standort Schopfheim in der Erdbebenzone 3 liegt und nicht in der Zone 2“, erläuterte Christof Nitz. Das hat auf die späteren Baukosten ganz erheblichen Einfluss, da die Vorgaben in der Zone 2 umfassender sind als in der Zone 3. „Die Stadt Schopfheim hat für diese Fläche bereits Kaufoptionsverhandlungen mit den Grundstückseigentümern geführt“, berichtete Christof Nitz. „Und für 70 Prozent der Grundstücke haben wir bereits eine Einigung gefunden.“

Weiter stelle die Kostenfrage für die benötigte Fläche ein wichtiges Kriterium dar. „Es besteht Einigkeit, dass das Grundstück für das Zentralklinikum vom Landkreis erworben wird“, berichtete Christof Nitz. „Diese Kosten werden im Anschluss über die Kreisumlage auf alle Gemeinden weiterverteilt.“ „Ich habe die Hoffnung, dass die Diskussion und die Entscheidung über den Standort so sachlich verläuft, wie die bisherigen Diskussionen im Kreistag“, erklärte Christof Nitz. Er verstehe die Befürchtungen der Bürger, dass alle wesentlichen Dienste im „Oberzentrum“ Lörrach konzentriert werden würden; er hoffe aber, dass für den Standort Zentralklinikum weiterhin sachliche Argumente und nicht politische Rücksichtnahmen entscheidend bleiben, sagte Christof Nitz.

Der Kleinwiesentäler Bürgermeister Gerd Schönbett ergänzte, dass ein Standort Schopfheim nach den vorgestellten Argumenten für die Bürger des ländlichen Raums im Landkreis einen entscheidenden Vorteil darstellen würde. „Hier hätte die Landrätin die Möglichkeit, ihren wiederholten Beteuerungen der Stärkung der Lebens- und Versorgungsqualität der Bürger im ländlichen Raum, entsprechende Taten folgen zu lassen“, erklärte der Bürgermeister. Er werde die Standortfrage des Zentralklinikums im Gemeinderat Kleines Wiesental zur Diskussion stellen und einen Brief an die Landrätin richten.

Die wichtigste Frage in der anschließenden Diskussion war für die Zuhörer im Publikum, wie sie den Prozess der Entscheidungsfindung im Kreistag zugunsten eines Standorts Schopfheim effektiv unterstützen können.

Um die bislang faire, sachliche und parteipolitisch neutrale Atmosphäre im Kreistag in dieser Frage nicht negativ zu beeinflussen, riet Bürgermeister Christof Nitz von „Demonstrationen“ oder Leserbriefaktionen ab. „Ein konstruktiver Weg besteht darin“, so der Referent, „die zuständigen Kreisräte über die eigene Haltung und die Erwartungen der Bürgerschaft in Kenntnis zu setzen und die Argumente in der Bürgerschaft durch Information und Diskussion breit weiterzugeben.