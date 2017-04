Schopfheim Chinesischer Nationalcircus in Schopfheim zu Gast

Neuen Show Hongkong Hotel kommt bei den Besuchern gut an

Schopfheim – Atemberaubende Artistik, fernöstlichen Zauber und turbulente Szenen aus einer schillernden Metropole bot der Chinesische Nationalcircus in seiner Show „Hongkong Hotel“. Die Akrobaten aus dem Reich der Mitte brachten die Zuschauer in der Stadthalle Schopfheim mit artistischen Nummern vom Feinsten und farbenfrohen Tanzchoreografien zum Staunen.

Die neue Show der chinesischen Zirkuskünstler spielt in einem alten Grandhotel im brodelnden Hongkong. Einst Unterschlupf für Freibeuter, Piraten und Verfolgte, dann britische Kronkolonie, ist der „Duftende Hafen“, wie Hongkong auf Chinesisch heißt, heute ein Sammelbecken von Menschen aus allen Ecken des Riesenreichs und aus dem fernen Europa. Diese pulsierende multikulturelle Stimmung fängt der Chinesische Nationalcircus im Schauplatz Hotel symbolhaft ein: Auch dort treffen sich Menschen aus aller Welt, bringen ihre Träume, ihre Kultur, ihren Glauben, ihre Wünsche mit. Belebtes Großstadttreiben und ein buntes Miteinander herrschen in der ersten Szene: Da tanzen Zimmermädchen und Pagen, Hausdame und Hotelbesucher vor der Kulisse von Hochhäusern und Dschunken. Das Bühnen- und Kulissenbild mit Kronleuchter, Kommode und fernöstlichen Gegenständen beschwört Hotelatmosphäre. Gäste mit Koffern treffen ein, der Pianist, weltläufig mit Sonnenbrille und kariertem Anzug, setzt sich an den Flügel und begleitet die Szenen leichthändig perlend, träumerisch und swingend mit bekannten Melodien.

Eingebettet in die Handlung sind die phantastischen artistischen Nummern der Schlangenmädchen, Jongleure, Balance- und Handstandkünstler und Equilibristen, die mit staunenswerter Körperbeherrschung und verblüffender Leichtigkeit die Schwerkraft aufzuheben scheinen. Da hält ein junger Akrobat ein Schwert im Mund und balanciert darauf ein Glas Wein und einen Luftballon. Eine zauberhafte Artistin vollführt mit schlangengleicher Biegsamkeit die wundervollsten Körperpositionen auf einer Hand. Ein Trio von bezaubernden Zirkusgrazien zeigt in schönster Anmut und unglaublicher Gelenkigkeit die reinsten Körperskulpturen und Pyramiden. Ein anderes Schlangenmädchen balanciert während ihrer Performance Leuchter mit brennenden Kerzen auf beiden Händen und beiden Füßen: ein Balance-Akt von äußerster Körperanmut, Mystik und artistischer Bravour.

Gebannt verfolgen die Zuschauer auch, wie zwei Artistinnen in roten Gewändern auf bis knapp unter die Hallendecke reichenden Türmen von Stühlen in schwindelerregender Höhe synchron Handstände vollführten – immer lächelnd und in graziler Körperbewegung. Nicht minder spektakulär war die Nummer des Akrobaten im Pagen-Kostüm, der ein turmhohes Gebilde aus vielen ineinander gesteckten Bänken auf dem Kopf balancierte. Schier unfassbar, dieser waghalsige Balance-Akt. Im Duo mit einem anderen Artisten in Pagen-Uniform balancierte der Künstler zudem große Vasen im Nacken und auf der Stirn. In rasanter Schnelligkeit und verblüffender Geschicklichkeit wurde auch mit Diabolos, mit Strohhüten, mit Gefäßen jongliert. Geschickt und in fließenden Übergängen wurden die artistischen Vorführungen mit kleinen Hotel-Geschichten verwoben.

Hübsch war die Szene, in der ein Zimmermädchen wie eine Marionette puppenhaft erstarrt da steht und vom verzückten Pagen zum Leben erweckt wird und mit ihm tanzt, bis er zur Marionette wird. Erstklassig auch die Nummer der zwei Artistinnen, die sich als Schlangenmenschen in engen Röhren bewegen und demonstrieren, wie biegsam ein Körper sein kann. Fröhliche clowneske Szenen wechseln sich mit kühnen Jonglage- und Balance-Kunststücken ab, die bei diesen formidablen asiatischen Artisten, Tänzern und Zirkuskünstlern immer unglaublich schwerelos wirken. Einmal zaubert die elegante Hausdame in einem Karten-Trick eine Karte nach der anderen aus dem „Ärmel“ und lässt sie wie Blätter auf die Bühne flattern. Ein Bild von hinreißendem fernöstlichem Flair und poetischer Magie beschwört das Ensemble beim Jonglieren von Tellern. Alle Akteurinnen tanzen anmutig über die Bühne, während sie mehrere Teller auf langen Stäben balancieren: ein wunderschönes Bild. Die Zuschauer genossen die Show und ließen sich von den Artisten begeistern und verzaubern bis zur Schlussszene, wenn die letzten Hotelgäste sich winkend verabschieden. Überraschend war, dass die Schopfheimer Stadthalle nicht besser besucht war bei diesem Gastspiel.