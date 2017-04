Schopfheim Chemieunfall: Alle Messergebnisse im Normbereich

Diese Nachricht hielt Schopfheim am Dienstag für mehrere Stunden in Atem: Bei der Firma Oerlikon Balzers in der Hohe-Flum-Straße war am Vormittag eine Chemikalie ausgelaufen. Ein Großeinsatz von Rettungskräften war die Folge

Schopfheim (mj) Diese Nachricht hielt Schopfheim am Dienstag für mehrere Stunden in Atem: Bei der Firma Oerlikon Balzers in der Hohe-Flum-Straße war am Vormittag eine Chemikalie ausgelaufen. Ein Großeinsatz von Rettungskräften war die Folge. Dieser sorgte für erhebliches Aufsehen, zumal zwischenzeitlich die Bewohner der Stadt aufgefordert wurden, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Gegen 13 hatte sich die Lage entspannt, kurz nach 15 Uhr wurde Entwarnung gegeben. Verletzt wurde niemand.

Um 10.31 Uhr erreichte die Feuerwehr die Nachricht, dass bei der Firma Oerlikon Balzers in der Hohe-Flum-Straße eine Chemikalie ausgelaufen sei. Als Folge des Chemikalienaustritts hatte sich eine starke Verrauchung in der Werkshalle entwickelt. Sämtliche Mitarbeiter hatten das Firmengebäude verlassen. „Anfangs haben wir nicht gewusst, um welchen Stoff es sich handelt und wie viel davon ausgelaufen war“, teilte Schopfheims Gesamtkommandant Lutz Hofer in einem Pressegespräch mit. Als klar war, dass es sich um Titantetrachlorid handelte, sei die Bevölkerung präventiv gewarnt worden, Fenster und Türen zu schließen. Der Grund: Kommt diese flüssige Chemikalie mit Luftfeuchtigkeit in Verbindung, entstehen HCL-Dämpfe (Salzsäure), informierte Manfred Dörner, Fachberater Chemie.

Der Chemieunfall habe sich bei Wartungsarbeiten ereignet. Von der Chemikalie sei eine kleinere Menge ausgeflossen. Die rund 30 Beschäftigten der Firma Oerlikon seien in einer Halle eines Unternehmens der Nachbarschaft in Sicherheit gebracht worden, erklärte Kommandant Hofer. In Chemieschutzanzügen und mit Atemschutzmasken haben sich die Feuerwehrleute in die Werkshalle begeben, um die Leckage zu schließen. Nach dem Einsatz mussten die Schutzanzüge gereinigt (dekontaminiert) werden. Rund 120 Rettungskräfte waren im Einsatz. Von der Feuerwehr waren 69 Kräfte vor Ort, vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) 30 und von der Polizei 15 Kräfte.

Großräumig wurde der Gefahrenbereich abgesperrt. Als es hieß, dass von 150 Personen aus der unmittelbaren Nachbarschaft über 60 von den Auswirkungen des Dampfaustritts betroffen sein könnten, sei eine Sichtungsstelle in der Schopfheimer Stadthalle eingerichtet worden, erklärte Simon Redling (DRK-Führungsdienst). Nach Auskunft des Leitenden Notarztes wurden dort insgesamt 71 Personen untersucht, letztlich stellte sich heraus, dass niemand verletzt worden war. Die Bevölkerung sei präventiv über Rundfunk, Lautsprecherdurchsagen und Warn-App aufgefordert worden, Türen und Fenster geschlossen zu halten, sagte Kreisbrandmeister Christoph Glaisner. Auch von Schulen wurden die Durchsagen ernst genommen. So sind manche Schüler – am Schopfheimer Theodor-Heuss-Gymnasium zum Beispiel – erst nach Hause geschickt worden, als Entwarnung gegeben wurde, erzählten Schüler. Mit 17 Fahrzeugen war die Feuerwehr im Einsatz.

Alarmiert worden waren nicht nur die Abteilungen Schopfheim Stadt und Wiechs, sondern auch die Führungsgruppe Oberes Wiesental, die das Lagezentrum einrichtete, die Messgruppen aus Lörrach und Rheinfelden und von der Werksfeuerwehr der Firma Evonik habe es speziellen trockenen Sand für Reinigungsarbeiten gegeben, teilten Christoph Glaisner und Lutz Hofer mit. Die Haltestelle der Regio-S-Bahn (Schopfheim West), die nur wenige Meter von der Firma entfernt liegt, wurde während des Einsatzes aus Sicherheitsgründen geschlossen. Die Züge fuhren durch.Der Aufwand des Einsatzes sei gerechtfertigt gewesen, meinte Christoph Glaisner. So waren Messtrupps der Feuerwehr an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet unterwegs, um die Werte zu kontrollieren. Das Resultat: „Alle Messergebnisse waren im Normbereich“, erklärte Glaisner. Die lückenlose Dokumentation sei sehr wichtig. Die Polizei sperrte das gesamte Gebiet großräumig bis kurz vor 17 Uhr ab, zudem wurde die betroffene Anlage in der Firma auf Antrag der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen beschlagnahmt. Sie wird zu einem späteren Zeitpunkt durch Experten begutachtet.

Das hervorragende Zusammenspiel sämtlicher Rettungskräfte zum Schutz der Bevölkerung sei das Besondere an diesem Einsatz gewesen, erklärte Schopfheims Beigeordneter Ruthard Hirschner. Bei den Reinigungsarbeiten werde darauf geachtet, dass nichts in die Kanalisation gelange. Das kontaminierte Wasser werde separat abgepumpt. Auch die Firma Oerlikon, Spezialist für Verschleißschutztechnik, habe richtig auf den Unfall reagiert.

Titantetrachlorid

Die farblose bis gelbe Flüssigkeit ist nicht brennbar und hat einen stechenden Geruch. Beim Verbrennen oder beim Erhitzen zersetzt sich der Stoff und bildet dabei giftige, korrosive Dämpfe (Chlorwasserstoff). Mit Wasser erfolgt eine heftige Reaktion, bei der sich Salzsäure und Hitze entwickeln. Bei einem Kontakt mit der Luft wird Salzsäure freigesetzt. Viele Metalle werden bei der Anwesenheit von Wasser angegriffen.

Infos im Internet: