Kleines Wiesental/Schopfheim CDU sammelt Argumente für Zentralklinikum in Schopfheim

CDU sammelt Argumente für Zentralklinikum in Schopfheim

Die Ortsverbände Kleines Wiesental und Schopfheim sprechen sich in einer gemeinsamen Mitteilung für den Standort des Zentralklinikums aus.

„Mit gemischten Gefühlen“ sehen die beiden CDU-Ortsverbände Kleines Wiesental und Schopfheim die Vorstellung der Bewertungskriterien und deren Auslegung von Teilen der Öffentlichkeit. Beide Ortsverbände begrüßen diesbezüglich „ausdrücklich die Zusage von Landrätin Marion Dammann, dass die jetzt vorliegenden Bewertungskriterien noch keine endgültige Entscheidung bedeuten“, heißt es in der gemeinsamen Pressemitteilung.

Die Aussage „die Erreichbarkeit des Krankenhauses sei das entscheidende Kriterium“ unterstützen die CDU-Verbände ausdrücklich. Das gelte aber auch für die Menschen im ländlichen Raum. Die Bürger im Kleinen, Mittleren und Oberen Wiesental, auch wenn sie zahlenmäßig weniger seien, hätten das gleiche Recht ein Krankenhaus in einer überschaubaren Zeit zu erreichen als die Menschen, die in Lörrach oder Weil wohnen. Zudem müsse „die Aussage, die oft gebraucht werde von der Stärkung des Ländlichen Raumes, endlich auch einmal umgesetzt werden“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Zu den Bewertungskriterien im Einzelnen äußern beide Verbände „deutliche Kritik“ an der Bewertung in Sachen S-Bahn-Anbindung. Hier habe Schopfheim ideale Voraussetzungen. Es werde diesbezüglich, so wird die Schopfheimer Vorsitzende Heidi Malnati zitiert, immer wieder über einen Viertelstundentakt gesprochen. Warum hier Schopfheim nicht die volle Punktzahl erreicht habe, sei „nicht nachvollziehbar“.

Beim Thema Wasserschutzzone 2 sind die beiden Ortsverbände der Meinung, dass das in Auftrag gegebene Gutachten abgewartet werden soll; das Problem hierzu sei dann möglicherweise nicht mehr vorhanden. Abschließend betonen die CDU im Kleinen Wiesental und die CDU Schopfheim in ihrer Stellungnahme, „dass alle Argumente, mit der notwendigen Objektivität versehen, letztendlich für einen Standort Schopfheim sprechen werden“.

Das Thema Zentralklinikum stand bei der jüngsten gemeinsamen Vorstandssitzung beider Ortsverbände auch in weiterer Form auf der Tagesordnung. So blickte der CDU-Vorsitzende des Kleinen Wiesentales, Dieter Vollmer, beleuchtete dabei nochmals die Info-Veranstaltung Mitte Dezember, an der auch die Vorsitzende der Schopfheimer CDU, Heidi Malnati sowie Bürgermeister und Kreisrat Christof Nitz teilgenommen hatten. Vollmer und Malnati bezeichneten die genannte Veranstaltung mit über 40 anwesenden Bürgern als großen Erfolg; es habe dabei zum Standort Schopfheim eine einhellige Zustimmung gegeben.