Schopfheim Bündnis 90/Die Grünen mit neuem Vorstandsteam

Grüne wählen Sabine Imping und Roland MatzkerHoffen auf einen Wiederaufbau der Uehlin-Häuser

Die beiden langjährigen Ortsverbandsvorsitzenden – Ehrenfried Barnet und Michael Straub – haben die Aufgabe an das neue Vorstandsteam abgegeben.

In der jüngsten Mitgliederversammlung wurden Sabine Imping und Roland Matzker zu neuen gleichberechtigen Vorsitzenden gewählt. Damit starten Bündnis 90/Die Grünen mit einem komplett neuen Team in den Bundestagswahlkampf beziehungsweise „ins Transportieren und Gestalten grüner Politik in der Region und in Schopfheim“, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Immerhin habe der Ortsverband, der die politische Verwaltungsgemeinschaft Schopfheim, Maulburg, Hausen und Hasel umfasst, gleich zwei urgrüne interne Forderungen verwirklichen können, heißt es in der Mitteilung: Der neue Vorstand bestehe aus einer Frau und einem Mann und beide stünden zumindest aktuell für die Trennung von Amt und Mandat.

Rückblick auf fünf Wahlperioden: Bevor es jedoch zur Wahl kam, haben die langjährigen Vorstandssprecher Michael Straub und Ehrenfried Barnet über die Aktivitäten des Ortsverbandes und die Highlights während ihrer langen Zeit als Sprecher berichtet. Fast fünf Wahlperioden ließen die beiden Revue passieren und erinnerten unter anderem an das grüne Citybuskonzept, die Aktion zum Erhalt der Bäume in der Bahnhofstraße, den unermüdlichen Einsatz für Tempo 30 innerhalb der Stadt und den Ortsteilen, das Engagement fürs Schwimmbad und den Oberfeldplatz. Dass dabei die Arbeit für die bundes- und landespolitischen Themen etwas zu kurz kam, gaben die beiden zu, wiesen aber auch darauf hin, dass wohl nicht zuletzt auch die gute Fraktionsarbeit einerseits für die herausragenden Landtagswahlergebnisse der Grünen in Schopfheim sorgte, denn die Grünen wurden 2016 stärkste Partei in Schopfheim, andererseits den Sprung von drei auf fünf Sitze bei der Kommunalwahl 2014 bewirkte. Das hätten die anwesenden Mitglieder schließlich genauso gesehen und auf Antrag von Wahlleiter Josef Essert die langjährigen Vorstände einstimmig entlastet. Uwe Gerber sprach im Namen und unter dem Applaus der Runde ein großes Dankeschön aus, verbunden mit der Hoffnung auf weiteres Engagement der nun teilweise aufgabenmäßig Entlasteten innerhalb des Ortsverbandes. Danach stellten sich die beiden Kandidaten für die Vorstandsposten vor.

Vorstellung Sabine Imping: Die gebürtige Schopfheimerin Sabine Imping, die in Langenau wohnt, engagierte sich im Ortsteil, als es um Geruchsbelästigungen durch die Deponie Scheinberg ging, und setzte sich vor Jahren zusammen mit vielen Betroffenen für die erste Temporeduzierung für die Ortsdurchfahrt ein. In Schopfheim engagierte sie sich in der BI zum Erhalt der Alten Uehlin Häuser und erarbeitete auch mit dem Grünen-Ortsverband ein Konzept für eine mögliche Nutzung. Sie ist an kommunalpolitischen Themen interessiert.

Vorstellung Roland Matzker: Der selbstständige Unternehmer Roland Matzker, der seit drei Jahren mit seiner Familie in Schopfheim lebt, sieht sich durch die Arbeit der Fraktion in Schopfheim motiviert, sich parteipolitisch einzubinden. Die Verkehrssituation sowie das Thema Stadtentwicklung bewegen den Neu-Schopfheimer. Der aus der Nähe Sinsheims stammende Kandidat sammelte bereits dort kommunalpolitische Erfahrungen.

Wahlen: Da es keinen Kassiererposten zu wählen gab, wurden gemäß grünem Statut zunächst Sabine Imping und im nächsten Wahlgang Roland Matzker jeweils in geheimer Wahl einstimmig zu neuen Vorstandsmitgliedern gewählt. „Wir haben schon im Vorfeld festgestellt, dass wir ein gutes Team sein werden", bedankte sich Roland Matzker und Sabine Imping ergänzte: „aber wir hoffen dennoch auf die Unterstützung der beiden Vorgänger. Ihre langjährige Erfahrung und ihr umfangreiches Netzwerk sind für die anstehenden Aufgaben weiterhin sehr wertvoll". Überhaupt werde es eine enge Zusammenarbeit mit der Fraktion geben. Beide möchten mit ihrem Engagement die Fraktionsmitglieder in ihrer Arbeit unterstützen. Ebenso stünden der verstärkte Kontakt zu den Bürgern und die Gewinnung von neuen Mitgliedern auf der Agenda.

Ausblick und Brandnachlese: Im weiteren Verlauf der Versammlung wurde die Planung der Veranstaltungen und Aktionen zur Bundestagswahl thematisiert und dem Kandidaten Gerhard Zickenheiner eine breite Unterstützung versprochen.

Der am Vorabend in den benachbarten Uehlin-Häusern stattgefundene Brand beschäftigte alle Mitglieder und steckte vor allem Stadtrat Jürgen Fremd, als unmittelbar betroffener Anwohner, noch in den Knochen. Für ihn, aber auch für die anderen Grünen, sei es jedoch keineswegs ausgemachte Sache, dass nun diese historischen und das Stadtbild prägenden Gebäude ein für allemal verschwinden sollen. Die vom Gemeinderat beschlossene Vorstellung bezüglich Erhalt und Konzeption dürfe nicht Hals über Kopf über Bord geworfen und einem gesichtslosen Neubau geopfert werden. Es gelte nun, objektiv alle Fakten zusammenzutragen, diese zu prüfen und dann zu entscheiden. Die Verwaltung und der Gemeinderat hätten mit der jahrelangen mangelnden Sicherung beziehungsweise Nichtvermietung der Häuser leider schlechte Vorarbeit geleistet.

Verbunden mit dem Dank und der Hochachtung für das schnelle Eingreifen der Feuerwehr und allen beteiligten Hilfsorganisationen, hoffen die Ortsverbandsmitglieder, dass den geschichtsträchtigen Häusern nach so vielen Jahren des Abwartens noch eine Chance für einen Wiederaufbau gegeben wird.