Hausen Brennet AG gibt Stromproduktion an Energiedienst ab

Der Stromversorger Energiedienst aus Laufenburg übernimmt drei Wasserkraftwerke der Brennet AG: Zwei in Hausen am Fluss Wiese und eines in Brennet-Öflingen an der Wehra.

Hausen (dsa) Der Stromversorger Energiedienst aus Laufenburg übernimmt drei Wasserkraftwerke der Brennet AG: Zwei in Hausen am Fluss Wiese und eines in Brennet-Öflingen an der Wehra. Das Unternehmen will 2,1 Millionen Euro in die drei Anlagen stecken, um ihren Wirkungsgrad zu erhöhen. Gleichzeitig sollen die Gewässer durchgängig gemacht werden für Fische.

Für Energiedienst sind die drei Wasserkraftwerke nicht ganz neu. Nach eigenen Angaben betreibt das Unternehmen sie schon seit 2015 auf Basis eines Betriebsführungsvertrags. Von Brennet-Eigentümer Stefan Denk ist bekannt, dass er seine Grundstücke in Hausen bebauen lässt, um die Wohnungen anschließend zu vermieten. Das Geschäftsmodell für seine drei Wasserkraftwerke ist ähnlich: Der Pachtvertrag mit Energiedienst (ED) sichert ihm beziehungsweise seinen Unternehmen Brennet AG/MBB Immobilien AG langfristig Einnahmen, ohne dass er sich um die Technik kümmern muss. Über die Höhe der Pacht war nichts zu erfahren. Laufzeit ist 40 Jahre.

Der Firma Energiedienst wiederum passen die drei „Neuen“ gut ins Konzept: „Damit betreiben wir jetzt 13 Kleinwasserkraftwerke, vor allem an der Wiese“, sagte am Mittwoch Unternehmenssprecher Alexander Lennemann bei einem Pressegespräch in Hausen. Energiedienst wirbt mit der umweltfreundlichen Produktion von Strom: Das vor fünf Jahren eröffnete, weithin sichtbare Kraftwerk an der B317 (ED-Name: Hausen III) erzeugt ebenfalls Elektrizität.

Die auffälligen Wasserkraftschnecken haben den Vorteil, dass Fische darin hindurch schwimmen können. Was jetzt geplant ist: Weil die alten Wiese-Wasserkraftwerke Hausen I und Hausen II nicht fischfreundlich sind, will Energiedienst sie mit Fischaufstiegs- und -abstiegshilfen ausstatten, sagt Jochen Ulrich von Energiedienst. Neue Rechen sollen zudem verhindern, dass die Fische den Turbinen zu nahe kommen. Die Turbine im Kraftwerk I (also in Hausen Nord/Bergwerk) stammt übrigens aus dem Jahr 1959. „Wir wollen außerdem die Effizienz steigern durch Maßnahmen bei der Mechanik und der Steuerung“, berichtet Thomas Rothmann von Energiedienst.

Wie andere Wasserkraftwerke laufen die zwei Maschinen in Hausen weitgehend automatisiert, auch wenn die Fernüberwachung noch nicht vollendet ist. Sie werden vom ED-Stützpunkt Mambach mitbetreut. Die technische Sanierung beginnt dieses Jahr, die ökologische 2018. Insgesamt will die Firma 2,1 Millionen Euro investieren. Am aufwändigsten soll es beim Kraftwerk Hausen II werden, das zwischen Bergwerk und den Wasserkraftschnecken an einem Wiese-Kanal liegt: Die komplette Technik wird dort runderneuert. Stromerzeugung: Die drei Anlagen der Brennet sollen rund 4,2 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr liefern, sobald die Technik optimiert ist. Das entspricht etwa 1100 Haushalten im Jahr, rechnen Ulrich und Rothmann vor. Die Maximalleistung liegt in Hausen I bei 300 Kilowatt (kW), in Hausen II bei 500 kW. Nach einem schlechtem, weil trockenem Jahr 2016 laufen derzeit alle Wiese-Kraftwerke von der Firma Energiedienst wieder.