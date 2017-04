Maulburg Betrunkener Mann beschädigt drei Autos

Am frühen Montagmorgen, kurz nach 1 Uhr, wurde der Polizei mitgeteilt, dass in der Hermann-Burte-Straße ein betrunkener und aggressiver Mann mehrere Autos beschädigt habe.

Sofort fuhren zwei Streifen zur Örtlichkeit und stellten dort an drei Autos Beschädigungen fest. An einem der Autos war die Heckscheibe eingeschlagen, an den beiden anderen war jeweils ein Rücklicht beschädigt.Auf Höhe des defekten Rücklichts konnten frische Fußabdrücke vorgefunden werden. Nach kurzer Fahndung sichtete die Streife in der Feldbergstraße einen Mann und kontrollierte ihn.Bei der Überprüfung der Personalien des 24-Jährigen wurde festgestellt, dass gegen ihn zwei Vorführbefehle wegen nicht bezahlter Geldstrafe vorliegen. Daher wurde er festgenommen und zum Revier gebracht.Ein durchgeführter Test ergab, dass der Mann deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Der 24-Jährige gab die Sachbeschädigungen an den Autos zu und wird entsprechend angezeigt.