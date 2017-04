Schönau Belchenseilbahn: Die Bürger haben das Wort

Am Sonntag entscheiden die Bürger Schönenbergs darüber, ob die Verlängerung der Belchenseilbahn über ihrem Dorf möglich wird

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Schönenberg/Schönau (dsa) Am Sonntag entscheiden die Bürger Schönenbergs darüber, ob die Verlängerung der Belchenseilbahn über ihrem Dorf möglich wird. Der Ausgang des Bürgerentscheids hat Bedeutung über das 250-Einwohnerdorf hinaus, denn die geplante Verlängerung betrifft auch die Stadt Schönau. Wahlberechtigt sind 297 Bürger in Schönenberg ab 16 Jahren. Sie können am Sonntag, 9. April, von 10 bis 16 Uhr ihre Stimme abgeben.