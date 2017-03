Schönenberg Belchenbahn: Vorhaben polarisiert die Bevölkerung

Beim Infoabend zur Belchenbahn-Verlängerung bringen Befürworter und Gegner ihre Argumente vor. Bürgerentscheid ist am 9. April

Schönenberg (vwe) Eigentlich sollte der Informationsabend zur Belchenbahn-Verlängerung im Rathaus eine Veranstaltung allein des Gemeinderats werden. Doch auf Drängen der Gegner ließ Schönenbergs Bürgermeister Michael Quast am Dienstagabend auch die Kritiker des Projekts zu Wort kommen. So konnten rund 90 Bürger im vollen Saal Pro und Contra zur Bahnverlängerung hören. Der Abend diente als Entscheidungshilfe für den Bürgerentscheid am Palmsonntag, 9. April.

Die Befürworter: Klaus Peter Rudiger, Belchenbahn-Betreiber und Initiator der Verlängerung, betonte zu Beginn, dass man die Pläne nur weiterverfolge, wenn die Bürger dahinterständen. Beim Bau der Bahn vor 16 Jahren habe man die gleichen Einwände gehört wie heute. Dazu zeigte er Bilder vor dem Bau mit 500 Parkplätzen auf dem Gipfel. Derzeit kämen rund 140 000 Besucher auf den Belchen, davon 80 000 von Schönau kommend und diese sollten mit der neuen Bahn befördert werden. Rudiger unterstrich, dass die Belchenbahn keinesfalls mit einer Sportbahn wie dem Hasenhorn-Coaster verglichen werden könne. Eher sei sie vergleichbar mit der Schauinslandbahn. Es sei ein modernes Verkehrsmittel mit attraktiven Taktzeiten, das an den Regio-Verkehrsbund Lörrach angebunden werden soll.

Mitinitiator Bernhard Seger betonte, dass die Verlängerung keine neue Idee sei, sie sei bereits damals beim Bau der Bahn aufgetaucht. Seiner Meinung nach würde gerade die Anbindung an Schönenberg die Bahn interessant machen. Bürgermeister Michael Quast stellte dar, wie es zur Entscheidung des Gemeinderats kam, eine Empfehlung auszusprechen, die Planungen weiterzuführen, jedoch nur unter bestimmten Voraussetzungen (keine zusätzlichen Parkplätze, keine zusätzlichen Straßen, keine Lärmbelästigung, Anbindung an den ÖPNV).

Für den Gemeinderat sprachen die günstigen Auswirkungen für den Tourismus, die Anbindung an den ÖPNV, die Steigerung der Mobilität für Ältere und Schüler sowie Arbeitsplätze auch für Schönenberger für die Bahn. Auch wenn das Verkehrsaufkommen bei der Bürgerbefragung von vielen Bürgern als Problem genannt wurde, wurde es vom Gemeinderat als solches nicht angesehen, so Quast. Quast erläuterte auch die Fragestellung für den Bürgerentscheid am Palmsonntag, 9. April. Wer für die Seilbahn sei, müsse „nein“ sagen und wer gegen die Seilbahn sei, müsse „ja“ sagen. Wenn die Schönenberger das Projekt befürworten, heißt das noch lange nicht, dass sie auch gebaut wird, so Rudiger. Wenn die Schönenberger allerdings „nein“ zur Bahn sagen, werde man den Gemeinderatsbeschluss zurücknehmen und die Planungen werden nicht weiterverfolgt.

Die Gegner: Heinz Gutmann stellte als Sprecher der Bürgerinitiative die Argumente dar, die gegen die Verlängerung sprächen. Mitten ins Naturschutzgebiet gehöre keine Seilbahn, sie zerstöre die Landschaft, man solle diese für die folgenden Generationen erhalten. Die Bahn jedoch sei mit viel Lärm verbunden, der auch in Entenschwand und in der Berghalde wegen der Verstärkung durch den Talkessel hörbar sei. Als Hauptgrund für den Bau sehe er das Parkplatzproblem in Multen und dieses Problem solle nun verlagert werden. Er zeigte dazu ein Bild eines Sonntags, an dem 600 Autos auf dem Parkplatz mit 100 Stellplätzen parkten. Die Verkehrszunahme in Schönenberg, mehr Lärm und Massentourismus stellte er als weitere Nachteile dar. Er befürchtete auch mögliche weitere Erschließungen wie etwa Coaster-Bahn und Downhill-Strecke. Die Bahn als öffentlicher Nahverkehr sei für ihn nur ein Köder gegen die vielen Nachteile. Auch über die Parksituation in Schönau machte er sich Gedanken. Er zitierte aus dem Strategiepapier des Tourismus des GVV, worin klar stehe, dass ein sanfter Tourismus verfolgt werden solle. Und in Sachen Finanzen äußerte er die Angst, dass die Bürger mit ihren Steuergeldern am Ende noch mitzahlen müssten.

Bürgerentscheid

Der Bürgerentscheid in Schönenberg findet am Sonntag, 9. April, zwischen 10 bis 16 Uhr statt. Auch Briefwahl ist möglich. Die Fragestellung lautet: „Sind Sie dafür, dass die Gemeinde die Position vertritt, dass eine Seilbahn nicht gebaut werden soll, und der Gemeinderatsbeschluss vom 13. September 2016 aufgehoben wird?“. Nötig ist eine Wahlbeteiligung von mindestens 25 Prozent. Darüber hinaus ist ein Zustimmungsquorum von 20 Prozent erforderlich, ansonsten ist der Bürgerentscheid erfolglos. Wahlberechtigt sind alle Schönenberger ab 16 Jahren. (vwe)