Schopfheim Beachvolleyball-Turnier: Baggern auf dem Marktplatz

Das Schopfheimer Beachvolleyball-Turnier der LBS Cup-Serie am Samstag, 8. Juli, und Sonntag, 9. Juli, ist eines von sechs Innenstadt-Turnieren und das Niveau ist diesmal so hoch wie noch nie

Schopfheim – „Das Teilnehmerfeld in diesem Jahr bei den Herren ist der absolute Hammer“, sagt Organisator Martin Schaffner voller Begeisterung. Das Schopfheimer Beachvolleyball-Turnier der LBS Cup-Serie am Samstag, 8. Juli, und Sonntag, 9. Juli, ist eines von sechs Innenstadt-Turnieren und das Niveau ist diesmal so hoch wie noch nie. 16 Herrenteams und neun Damenteams baggern um Preisgelder und Punkte für die Deutsche Rangliste beim vierten Turnier des Cups. Beim Promispiel treten Bürgermeister Christof Nitz und Georg Ückert von der Sparkasse diesmal gegen Jürgen Hawatschek und Walter Würger an. Am Samstagabend sorgt die Band „Sameday Records“ bei der Beach-Party im Anschluss an die Spiele bei freiem Eintritt für Stimmung.

Mit Philipp Arne Bergmann und Yannick Harms hat sich das aktuell auf Rang 2 in Deutschland liegende Team angemeldet. Besser ist nur noch das Duo Markus Böckermann und Lars Flüggen, das Deutschland letztes Jahr bei den Olympischen Spielen vertrat. So erwartet Schaffner, der als sportlicher Leiter der gesamten Turnierserie in ganz Baden-Württemberg unterwegs ist, ein großes Spektakel. Ein kleines Fragezeichen stehe noch hinter der Teilnahme des auf Platz eins der Schopfheimer Setzliste stehenden Teams, denn Bergmann und Harms stünden noch auf der Warteliste eines internationalen Turniers und falls sie dort nachrücken dürften, könnten sie in Schopfheim nicht teilnehmen. Aber auch auf den weiteren Plätzen sind Teams, die regelmäßige Teilnehmer der deutschen Turnierserie sind und zum Teil bei der Deutschen Meisterschaft waren, bei der nur die 16 besten Duos zugelassen sind.

Derzeit sind Bergmann und Harms noch auf der Setzliste und das würde bedeuten, dass die Lokalmatadoren Martin Schaffner und Stephan Weber gegen sie antreten würden. Ein Teil der Spiele wird im Langenauer Löwenzahn-Stadion stattfinden, darunter auch eines der Damen-Halbfinalspiele. Die Turnerschaft Langenau sorgt dort für die Bewirtung. Unter anderem kommen die Baden-Württembergischen Serienmeister Britta Steffens und Marie Dinkelacker, die im letzten Jahr aufgrund einer Verletzung nicht teilnehmen konnten, sowie die aktuelle baden-württembergische Meisterin Eva Schilf mit Partnerin Tanja Loritz. Die Damen bestreiten ihr komplettes Turnier am Samstag. Die Viertelfinal- und Halbfinalspiele werden ab 16 Uhr ausgetragen, anschließend folgt das Finale auf dem Marktplatz.

Am Sonntag geht es um 11 Uhr weiter mit den Viertel- und Halbfinalspielen der Herren. Gegen 14 Uhr steigt das Prominentenspiel mit dem bislang ungeschlagenen Duo Nitz und Ückert und den Herausforderern vom Tennisclub Langenau, Hawatscheck und Würger. Am Sonntag werden alle Begegnungen in Schopfheim ausgetragen. Hier wird das Catering vom Restaurant Glöggler angeboten, die Cocktailbar zur Beach-Party betreibt „Tessy“ mit seiner Café Bar Tesnaz. Damit die Spiele auf dem Marktplatz stattfinden können, werden 150 Tonnen Sand aufgeschüttet. Im letzten Jahr habe es beim Aufbau noch Probleme mit parkenden Fahrzeugen auf dem Marktplatz gegeben. Diesmal wolle man die gesperrten Parkplätze deshalb noch besser kennzeichnen. Straßensperrung: Aufgrund des Turniers ist der Marktplatz ab Donnerstag, 6. Juli, 18 Uhr gesperrt.

Zeitplan