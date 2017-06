Schopfheim Baugenossenschaft verdoppelt Bilanzsumme

Zum ersten Mal in der nahezu 105-jährigen Geschichte der Baugenossenschaft wurde die Bilanzsumme verdoppelt: Bewegte sie sich in jüngerer Zeit um die fünf Millionen Euro, schnellte sie im letzten Rechnungsjahr auf rund zehn Millionen Euro

Schopfheim (inbo) Zum ersten Mal in der nahezu 105-jährigen Geschichte der Baugenossenschaft wurde die Bilanzsumme verdoppelt: Bewegte sie sich in jüngerer Zeit um die fünf Millionen Euro, schnellte sie im letzten Rechnungsjahr auf rund zehn Millionen Euro an, so die beeindruckende Nachricht in der Mitgliederversammlung. Wurden „Grundstücke mit Wohnbauten“ 2015 mit 4,96 Millionen beziffert, lagen sie 2016 bei 10,44 Millionen. Folglich erhöhte sich die Bilanzsumme.

Hauptursache für die enorme Steigerung war der Erwerb von 24 Wohnungen in der „Schleife“. Planmäßig seien Übergabe und Einzug verlaufen, gehalten habe man Kostenrahmen und Mietpreise, wie Markus Stibi, „Vorstand im Nebenamt“, mitteilte. Begrüßt hatte die Mitglieder im evangelischen Gemeindehaus Fahrnau der Aufsichtsratsvorsitzende Siegfried Zettler, ihm zur Seite agiert Sebastian Pfeifer, geschäftsführender Vorstand. Alle drei bewerteten die Ergebnisse des Geschäftsjahres mehrfach mit „sehr gut“. Auch seitens der Mieter, darunter erwähnter Neubauten, traf laut Stibi „positive Resonanz“ ein. Er betonte, man böte in der 24er Wohneinheit eine Miete, die im Vergleich 25 Prozent günstiger ausfalle, bei gleicher Ausstattung.

Der Intention, bezahlbaren Wohnraum mit neuestem Standard zu bieten, werde man gerecht. Die Warteliste indes sei Pfeifer zufolge nach wie vor lang. 150 Suchende harren derzeit aus. Nachgefragt wurde der Sachstand bei Tod, Scheidung und Ähnlichem. Mitbewohnern und Angehörigen sei gestattet, Verträge zu übernehmen, das gelte auch für Unverheiratete. Wegen der Bestandserhöhung verfüge die BG aktuell über 188 Wohneinheiten. Jedem Mieter gerecht zu werden, sei das Ziel, man unterliege jedoch Gesetzen und der eigenen Finanzlage. Siegfried Zettler berichtete über Renovation älteren Bestands, der Stau wurde „erheblich abgebaut“, teils aus Rücklagen finanziert.

Sämtliche Aufwendungen in der Hausbewirtschaftung betrugen 575 000 tEuro. Der Umsatz belief sich hier auf eine Million Euro. Der Bilanzgewinn, also das, was unterm Strich übrig blieb, zeigte den Wert von 11 000 Euro auf. Zettler erläuterte ferner satzungsbedingte Modalitäten, nahm Abstimmungen vor, durch die Mitglieder befürwortet. Wie bereits geplant kam es zu erweiterter Wohnungs- und Hausverwaltung von 200 Wohnungen.

Gut 23 000 Euro fielen aus dieser Betreuungstätigkeit an (Vorjahr: 7350 Euro). In den Aufsichtsrat wiedergewählt wurden Martina Herzog und Marcus Walter, als Wahlleiter fungierte Karl-Friedrich Pfeiffer. In den nächsten vier Wochen wird die Nebenkostenabrechnung zugestellt. Weiter kommt die Dividende von 6574 Euro je nach Anteil zur Ausschüttung. Zur Anfrage, ob sich in der Roggenbachstraße (nahe Geschäftsstelle) ein Grillplatz errichten ließe, hieß es, der Wunsch werde geprüft.

Die Frage zum Brandschutz in Wohnblöcken, basierend auf dem Großbrand in London, beantwortete Pfeifer: Wenn eine Etage brennen sollte, brenne nicht automatisch das ganze Haus, weil die Konstruktion Brandriegel beinhalte. Mitgliederstand: 576