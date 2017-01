Kreis Lörrach Autofahren im Schnee: Für die B 317 am Feldberg gelten drei Sperrstufen

Landratsamt erläutert kreisübergreifende Winterdienstregelung für die höchst gelegene Bundesstraße Deutschlands

Oberes Wiesental (hja) Wenn es wieder mal heftig schneit, kommen Gedanken auf, wie es wohl am Feldberg zugeht, wo der schwere Unfall vom Februar 2015 die Frage nach Verbesserungen der Sicherheit aufwarf. Das Landratsamt erläutert auf Anfrage, wie die Winterdienst-Konzeption kreisüberschreitend gehandhabt wird und erinnert an eine vereinbarte Sperrstufenregelung.

„Grundsätzlich ist es so, dass die Winterdienstkonzeption des Landkreises Lörrach für die Bundes-, Landes- und Kreisstraßen im Bereich der Landkreisgrenzen mit dem jeweiligen Nachbarlandkreis abgestimmt ist. So sind beispielsweise landkreisübergreifend die Routen der Räum- und Streufahrzeuge geregelt“, teilte Pressesprecherin Junia Folk mit. „Kein Fahrzeug wendet auf der freien Strecke, nur weil dort der Landkreis endet. Es werden sinnvolle und wirtschaftliche Abschnitte geschaffen, unabhängig von den Landkreisgrenzen.“ Die Räumung der B 317 im Bereich Feldberg auf rund 1200 Metern Höhe (der höchstgelegenen Bundesstraße Deutschlands) habe in der Winterdienstplanung des Landkreises Lörrach die höchste Priorität.

Nach dem Unfall von 2015 gaben die Landkreise Lörrach und Breisgau-Hochschwarzwald gemeinsam eine Voruntersuchung in Auftrag. Deren Ergebnisse werde demnächst eine Projektgruppe, bestehend aus fachlichen Vertretern beider Landkreise, beraten. Unabhängig davon haben die Straßenmeistereien beider Kreise unmittelbar nach dem Unglück bereits einige Maßnahmen ergriffen. So haben sich die Landkreise Lörrach und Breisgau-Hochschwarzwald im Bereich Feldberg auf eine einheitliche Sperrstufenregelung verständigt.

Innerhalb der Winterdienstzeiten von 4 bis 22 Uhr gilt – Sperrstufe 1: Schneekettenpflicht (Zeichen 268) für Sattelkraftfahrzeuge und Lastkraftwagen mit Anhänger (Zeichen 1048-15), wenn sich auf der Fahrbahn der B 317 am Feldberg eine Schnee- und Eisschicht bildet. Sperrstufe 2: Schneekettenpflicht (Zeichen 268) für Kraftfahrzeuge über 3,5 Tonnen/Ausnahme Pkw und Bus (Zeichen 1048-12), sobald Winterdienstfahrzeuge zum Befahren der Steigungsstrecken und schon beim Anfahren an Steigungen Anfahrhilfen benötigen. Sperrstufe 3: Schneekettenpflicht (Zeichen 268) für alle Kraftfahrzeuge, wenn kein sicheres Befahren der Strecke ohne Schneeketten möglich ist, und zum Beispiel Winterdienstfahrzeuge Schneeketten benötigen. Außerhalb der Winterdienstzeiten (von 22 bis 4 Uhr) gelten bei entsprechender Wettervorhersage ebenso einheitliche präventive Regelungen zur Handhabung der Sperrtafeln.

Bei jeder Anwendung oder Änderung der Sperrstufe erfolgt eine Mitteilung an den Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald und umgekehrt. Zudem erfolgt eine Meldung an das Einsatzlagezentrum der Verkehrspolizei nach Freiburg. Mit dieser landkreisübergreifenden Regelung sei sichergestellt, dass die Sperrstufen an der B317 auf beiden Seiten des Feldberges in gleicher Weise angewendet werden.

Die Verkehrspolizei informiert auch die Rundfunkanstalten. Tafeln für die Sperrstufen an der B317 vor dem Schneekettenmontageplatz oberhalb von Todtnau (Höhe Schwimmbad) stehen in doppelter Ausführung neben der Fahrbahn.