Schopfheim Ausstellungen wie Wundertüten: Leiterin des Städtischen Museums bringt frischen Wind

Ulla Schmid ist seit 30 Jahren Leiterin des Städtischen Museums. Mit ihren ideenreichen Themenausstellungen sorgt sie für eine gute Portion Frische in dem alten Haus.

Seit 30 Jahren leitet die Ethnologin Ulla Schmid das Städtische Museum in der Schopfheimer Altstadt. Hier dreht sich vieles um die Stadtgeschichte. Und die wird dank Ulla Schmids kreativer Ader immer wieder erspürbar. So in der Dauerausstellung zur Geschichte der heimischen Wohnkultur, aber auch in vielen Sonderausstellungen, in denen sie Besucher mit überraschenden Zugängen zur Vergangenheit verblüfft. Mit ihren ideenreichen Themenausstellungen sorgt sie für eine gute Portion Frische in dem alten Haus – und für viele Besucher.

Eine ihrer Hauptaufgaben sind die drei Sonderausstellungen, die sie pro Jahr veranstaltet. Dazu gehören Ausstellungen zu großen geschichtlichen Jahrestagen, etwa zur Gründung des Landes Baden-Württemberg 1952 oder Schopfheim zur Zeit der Französischen Revolution oder zur Badischen Revolution. Einen so kreativen wie attraktiven Zugang fand sie zum Beispiel 2007 zum Thema „1200 Jahre urkundliche Ersterwähnung des Ortsnamens Schopfheim“. Zu diesem Anlass hatte sie eine historische Modenschau organisiert, bei der heimische Models die Geschichte Schopfheims als Parade historischer Persönlichkeiten vor den Zuschauern in Szene setzten. Wenn es um kulturgeschichtliche Themen eigener Wahl geht, fängt Ulla Schmid richtig Feuer. Etwa bei der Sonderausstellung „Getupft, gestreift und kunterbunt – Erinnerungen an die 1950er Jahre“. Oder mit der Sonderausstellung „Dornröschens längster Traum“, mit der sie ihr Lieblingsthema Märchen anschaulich in Szene gesetzt hat.

Auch das Thema Wald, das sie in ihrer aktuellen Ausstellung „Oh schöner, grüner Wald“ bearbeitet, fasziniert sie. Da wecken Illustrationen aus alten Schulfibeln, bunte Spielkarten und Brettspiele, Illustrationen aus Kinder- und Märchenbüchern mit sattfarbigen Waldszenen und anmutige Wesen aus Feenwelten Kindheitserinnerungen.

Was so leichtfüßig wirkt wie die aktuelle Ausstellung, ist in Wahrheit das Ergebnis vieler Arbeitsschritte. „Am Anfang ist die Idee. Dann denke ich über die Objekte nach und erst zum Schluss überlege ich mir einen Stellplan, wo und wie ich die Exponate im Ausstellungsraum platziere“, erläutert die Museumsleiterin. Eine Ulla-Schmid-Sonderausstellung ist aber auch die Frucht langjähriger Sammlertätigkeit. So hat sie besondere Erstausgaben von Hebel-Werken zusammengetragen, etwa Hebel in Stenoschrift oder Hebel in Hochdeutsch. Und die Spielesammlung des Museums hat sie kontinuierlich erweitert. Überhaupt sucht Ulla Schmid immer. Exponate findet sie zum Beispiel auf Flohmärkten und Auktionen. Einen Teil davon gab es bereits vor ihrer Zeit. Die Exponate – Kleidung, Dokumente, Gemälde, Bücher Haushaltsgegenstände und vieles mehr – hatte die Stadt Schopfheim von Bürgern geschenkt bekommen. Die Stücke, die gerade nicht gebraucht werden, bewahrt sie in einem Magazin auf. Da sei es im Lauf der Zeit immer voller geworden. „Auch weil es zugenommen hat, dass man etwas geschenkt bekommt."

Gab es auch Aufgaben, die Ulla Schmid ernsthaft ins Schwitzen gebracht haben? „Die Mozartausstellung“, sagt sie. Das Problem war, dass es zum Thema Mozart im Bestand keine tauglichen Objekte gab. Zum Ausweg wurden schließlich Mozarts Lieder. Eigentlich die Liedtexte. Diese ließen sich nämlich szenisch darstellen und sich auch anhand von Objektinstallationen illustrieren. Die Quintessenz ihres 30-jährigen Schaffens im Museum ist die Dauerausstellung zur Wohnkultur in den oberen Etagen des Hauses. Der rote Faden ist dabei die Schopfheimer Stadtgeschichte. Hier sind im Lauf der Zeit viele Exponate – Bilder, Möbel, Haushaltsgegenstände, Bücher, Gemälde und Erläuterungen – zu einem informativen Ganzen zusammengewachsen, das Besuchern den Wandel der Zeiten auf anschauliche Weise nahebringt. Man bekommt einen Eindruck davon, wie man gelebt, gekocht, geschlafen hat. Von welchem Geschirr man gegessen und was man am Leib getragen hat.

Streiflichter vermitteln Einblicke in die Lebensstile ganzer Epochen – vom Mittelalter bis in die 1960er Jahre hinein. Zu Hilfe kommt Ulla Schmid bei ihren Recherchen ihr zweites Amt als Leiterin des Stadtarchivs, das sie in Teilzeit neben der Museumsleitung ausübt. „Es ergänzt sich sehr gut mit der Museumsarbeit, weil in den historischen Akten so viele Informationen gebündelt sind“, sagt sie.