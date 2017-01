Schopfheim Ausstellung: Den Blick schärfen für Naturschönheiten

Bilder und Fotos von Günther Fischer sind unter dem Titel „Ansichten“ bis 5. März in der Schopfheimer Kulturfabrik zu sehen

Schopfheim (ros) Ein Karpfen, der mit aufgerissenem Maul auftaucht; eine Seerose, die aufblüht; ein schimmernder Wassertropfen auf einem Akelei-Blatt: Solche Motive und Momente in der Natur sind es, die Günther Fischer mit der Kamera einfängt. Und solche Bilder sind es, die in Fischers Ausstellung unter dem Titel „Ansichten“ in der Schopfheimer Kulturfabrik den Blick des Betrachters magisch anziehen. Fotografieren ist für den Künstler wie „Malen mit Licht“.

Der in Lörrach lebende Naturwissenschaftler ist nicht nur Fotograf aus Leidenschaft, sondern auch ein experimentierfreudiger Maler. In dieser Schau sind beide Seiten im Schaffen Fischers zu sehen, sowohl die Tier-, Pflanzen- und Strukturfotografien als auch die abstrakten Landschaften und Farbkompositionen in Acryl-Mischtechnik, was dem Besucher ein doppeltes Sehvergnügen bereitet. Bei der Vernissage bezeichnete Bernhard Smeets von der Fotografischen Gesellschaft Dreiland seinen Kollegen Günther Fischer als virtuosen Fotokünstler und Naturbeobachter, der mit scharfem Auge unablässig Naturwunder entdecke und vieles Überraschende sehe, was dem flüchtigen Auge verborgen bleibe.

Genau das möchte Günther Fischer erreichen: Den Blick schärfen, die Wahrnehmung sensibilisieren für die Schönheiten und Besonderheiten in Flora und Fauna. Und dies gelingt ihm in atemberaubenden Aufnahmen. Diese visuell raffinierten Fotoarbeiten zeigen, was ein brillanter Könner wie Fischer mit den Mitteln der digitalen Fotokunst an Bildwirkungen herausholen kann. Fischer hat seine Einzelschau in Serien unterteilt.

Da sind Nahaufnahmen von Tieren, außergewöhnlich in den nah herangezoomten Ausschnitten: Eine Kreuzspinne, die ihre Fäden zieht, ein Falkenjunges, das neugierig aus seinem Nest im Kirchturm guckt, ein Schwalbenschwanz im Flug beim Saugen an einer Blüte, oder das Auge einer Katze. Immer sind es die Augen der Tiere, auf die Fischer den Fokus richtet. Es braucht viel Geduld, geschulten Blick und subtiles Gespür für den richtigen Moment, um solche fantastischen Aufnahmen machen zu können.

Nicht minder faszinierend sind die Makroaufnahmen von Pflanzen: Durch das Spiel mit Schärfe und Unschärfe und verschwimmenden Hintergrund wirken die Blüten und Blätter wie abstrakte Kompositionen, wie Gemälde. Eine weitere Werkreihe umfasst Naturstrukturen wie Schilfrohre, Sanddünen im Spiel von Licht und Schatten, nasse Sandspuren, die das Wasser geformt hat, und von der Sonne beleuchtete Wasserwellen, die wie ein feines Netzwerk aussehen.Sehr experimentell ging Günther Fischer in Bildern vor, in denen er Wind- und Fließbewegungen durch die dynamische Bewegung der Kamera erreicht.

In der Malerei, die er seit sieben Jahren als weiteres Ausdrucksfeld für sich entdeckt hat, lässt sich Günther Fischer ebenfalls von Natureindrücken inspirieren. Die Landschaft Islands, die Gletscher, Lavafelder und Vulkane setzt er in stark abstrahierten Bildern um, in denen sich das Wilde, Ursprüngliche, Karge der Natur widerspiegelt. Eine andere Serie zeigt ruhige, weite, abstrakte Landschaften in fein differenzierten Grautönen, in denen durch spezielle Pinseltechnik Horizonte angedeutet sind. Prädikat: unbedingt sehenswert!

