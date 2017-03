Schopfheim Amtsgericht Schopfheim: Handyvideo zeigt Tathergang der vorsätzlichen Körperverletzung

Ein 29-Jähriger streitet vor Gericht ab, einen betrunkenen Mann geschlagen zu haben. Zeugen und ein Film widerlegten jedoch seine Aussage. Der Angeklagte wurde wegen vorsätzlicher Körperverletzung zu einer Geldstrafe verurteilt.

Das Amtsgericht Schopfheim hat einen Mann wegen vorsätzlicher Körperverletzung zu einer Geldstrafe verurteilt. Dem 29-Jährigen war vorgeworfen worden, im Sommer 2016 einen alkoholisierten Mann geschlagen, ihn ins Brunnenbecken im Stadtpark gestoßen und den Kopf des Mannes auch kurz unter Wasser gedrückt zu haben. Der 29-Jährige bestritt die Vorwürfe – nicht zuletzt ein Handyvideo, das ein Schüler aufgenommen hatte, überführte ihn jedoch aus Sicht des Gerichts.

Die Staatsanwältin warf dem Angeklagten folgenden Sachverhalt vor: So soll der 29-jährige am 28. Juli 2016 einen sichtbar alkoholisierten Mann im Schopfheimer Anna-Kym-Garten gepackt, ihn über den Rasen gezogen und schließlich in das mit Wasser gefüllte Brunnen-Bassin in der Anlage gestoßen haben. Hier soll er auch noch kurz den Kopf des Betrunkenen unter Wasser gedrückt haben. Als der alkoholisierte Mann auf Grund seines Zustandes erst nach mehreren Anläufen das Becken verlassen konnte, habe ihn der Angeklagte auf den Rasen geworfen und den am Boden liegenden Mann mit mehreren Schlägen malträtiert. Dieser Sachverhalt wurde vom Angeklagten vehement bestritten. Vielmehr sei seine Freundin von dem betrunkenen Mann mehrmals verbal beleidigt und mit einer Bierflasche bedroht worden. Er habe den Betrunkenen lediglich festgehalten und dann in den Brunnen gestellt. Erst als der alkoholisierte Mann später nochmals aufgetaucht sei, habe er sich bedrängt gefühlt und diesen zu Boden gedrückt. Geschlagen habe er den Mann aber keinesfalls.

Zwei Zeugen – Schüler, die zur Tatzeit auf der Mauer vor der VR-Bank saßen – hatten den Vorgang allerdings anders wahrgenommen. Einer der beiden Zeugen hatte sogar mit seinem Handy mitgefilmt und das Video dem Gericht als Beweismittel zur Verfügung gestellt. So berichtete der erste Zeuge, ein 16-jähriger Schüler, dass der Betrunkene mehrere Personen, die auf der Parkbank saßen, verbal beleidigt habe. Daraufhin habe der Angeklagte zusammen mit einem anderen Mann den Alkoholisierten über den Rasen geschleppt und ihn in die Brunnenanlage gestoßen. Als der betrunkene Mann schwankend und mit großer Mühe nach mehreren Anläufen aus dem Wasser gestiegen sei, habe ihn der Angeklagte nochmals gepackt, auf den Boden gedrückt und dort getreten und geschlagen.

Genau so schilderte auch der als Zeuge geladene 15-jährige Schüler, der das Handy-Video gedreht hatte, den Vorgang. Eine weitere Zeugin, die dem Prozess nicht beiwohnen konnte und sich entschuldigen ließ, hatte bei der Polizei zu Protokoll gegeben, dass der betrunkene Mann Beleidigungen geäußert und mit einer Bierflasche herumgefuchtelt habe, die fast ihren Kopf gestreift hätte. Eine Absicht, sie zu verletzen, könne sie aber nicht unterstellen.

Nachdem der Amtsrichter dem Angeklagten und der Staatsanwältin das Beweisvideo am Computer abgespielt hatte, musste schließlich der 29-jährige Angeklagte den Straftatverlauf zugeben. Die Staatsanwältin forderte für den Angeklagten eine Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu je 40 Euro und die Übernahme der Verfahrenskosten. Dabei machte sie eine eingeschränkte Schuldfähigkeit des Angeklagten geltend, weil dieser zur Tatzeit selbst nicht unerheblich alkoholisiert gewesen sei. Amtsrichter Stefan Götz verurteilte den Angeklagten letztlich wegen vorsätzlicher Körperverletzung in zwei Fällen zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen à 40 Euro und der Übernahme der Gerichtskosten.