Alte Färberei: Grünes Licht für neue Pläne

Bauausschuss stimmt Bauantrag zu. Neue Nutzung für altes Burkhardt & Schmidt-Areal

Schopfheim (hö) „Farbe bekannt“ hat der Bau- Umwelt- und Technikausschuss (BUT), was er von den ambitionierten Plänen für die „Alte Färberei“, dem ehemaligen Burkhardt & Schmidt-Areal, hält: Dem Bauantrag wurde mehrheitlich zugestimmt, auch wenn sich einige Räte daran störten, dass einige Stellplätze am Dammweg ausgewiesen werden.

Vor rund zwei Jahren wurde das Burkhard & Schmidt-Areal an der Wiese zwangsversteigert. Damals erwarb ein Immobilienunternehmen aus Weil am Rhein die Industriebrache, die seit mehr als 30 Jahren größtenteils leer stand. Architekt Roman Bockemühl, der damals mitgeboten hatte mit der Absicht, dort seine Idee von einem Wohn-, Handwerks- und Gewerbeprojekt für junge Menschen und Existenzgründer (Juhu) zu verwirklichen, kaufte im Mai 2015 dem neuen Eigentümer den Teil mit den Fabrikgebäuden ab und entwickelte ein in dieser Form für Schopfheim ganz besonderes Nutzungskonzept.

Dies sieht einen bunten Mix aus Gewerbe, Kultur, Wohnen und Geselligkeit vor. Freilich braucht es dazu die baurechtliche Genehmigung. Dazu läuft zum einen ein Verfahren zur Änderung des Bebauungsplans. Zum anderen wurde ein Bauantrag gestellt. Letzterer stand jetzt auf der Tagesordnung des Bau-, Umwelt- und Technik-ausschusses (BUT). Was ist geplant? Zuerst sollen das Gebäude im nordöstlichen Teil („Seitenflügel“) und jenes am Dammweg („Halle Wiese“) umgebaut und saniert werden. In der „Halle Wiese“ sind Wohnungen vorgesehen, im „Seitenflügel“ Wohnungen sowie Garagen und Werkstätten. Insgesamt sind neun bis zehn Wohneinheiten geplant, für acht gäbe es bereits Vorreservierungen, berichtet Roman Bockemühl auf Nachfrage.

Etwa die Hälfte der Interessenten will selber einziehen, bei den anderen handele es sich um Anleger, die die Wohnungen weitervermieten wollen. Mit ihnen ist allerdings abgesprochen, dass die Zielgruppe für die Vermietung vornehmlich junge Familien/junge Leute sein sollen – so wie von Beginn an vorgesehen. Die Frage, wer einzieht, ist für Bockemühl auch deshalb von Bedeutung, weil dies Einfluss hat auf die Nutzung der beiden anderen Fabrikgebäude („Lagerhaus“ und „Halle Kanal“). Hier sind Räume für Gewerbe, kulturelle Veranstaltungen und Gastronomie angedacht. „Das Schönste wäre, wenn die Initiative zur Nutzung von den Bewohnern der Wohnungen selbst ergriffen würde beziehungsweise man das gemeinsam entwickelt“, erklärt Bockemühl.

In Stein gemeißelt sind die Überlegungen für diesen Teil des Areals somit derzeit noch nicht. Dass in den Plänen gleichwohl bereits fest von Veranstaltungsräumen und Gewerbe, Werkstätten, eventuell auch Gastronomie die Rede ist, dient dazu, Wohnungsinteressenten frühzeitig ins Bild zu setzen, was hier angedacht ist. Dass in der „Halle Kanal“ explizit Probe- und Veranstaltungsräume für die Musikschule Mittleres Wiesental ausgewiesen sind, ist ebenfalls vor diesem Hintergrund zu sehen. Dieser Umstand sorgte in der Sitzung des Bauausschusses nebst der Stellplätze am Dammweg für Irritationen bei einigen Räten (siehe separater Artikel). Müsste doch eine Nutzung von Räumen in der „Alten Färberei“ durch die Musikschule erst vom Musikschulausschuss und von den Gemeinderäten der Trägergemeinden beschlossen werden. Artur Cremans (SPD) gab in der Sitzung denn auch zu Protokoll, sich „über den Tisch gezogen zu fühlen“.

Roman Bockemühl sagte dazu auf Nachfrage am Dienstag, dass eine Musikschulnutzung lediglich „als Wunsch zu verstehen“ wäre. Er entschuldige sich ausdrücklich, wenn der Eindruck entstanden sei, dass mit diesen Angaben in den Bauantragsunterlagen Druck ausgeübt werden sollte. Das Gremium gab bei zwei Gegenstimmen grünes Licht für den Bauantrag – wobei allerdings die Stadtverwaltung zusagte, mit Bockemühl nochmals über die Stellplätze, die am Dammweg beziehungsweise Richtung Wiese-Uferböschung vorgesehen sind, zu sprechen. Wenn die Baugenehmigung vorliegt sowie die Änderung des Bebauungsplans unter Dach und Fach ist, soll es mit der Sanierung/Modernisierung im Bereich „Seitenflügel“ und „Alte Halle“ losgehen. Bockemühl hofft, dass dies im Frühsommer der Fall sein könnte.