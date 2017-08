Schopfheim Albino-Amseln: Gefiederte Launen der Natur

In Schopfheim werden immer wieder Albino-Amseln beobachtet . Wir gingen der Frage nach, was es damit auf sich hat.

Schopfheim/Fahrnau (hsc) Die Natur ist immer wieder für Launen gut – ein schönes Beispiel dafür sind Albino-Amseln. Die sind auch gelegentlich in Schopfheim anzutreffen. Schon mehrere Einwohner haben solche Exemplare beobachtet.

Vor einiger Zeit fotografierte Christian Wirth aus Fahrnau in seinem Garten eine Amsel mit einem Weißkrägelchen. Seine Frau Waltraut beobachtete schon vor drei Jahren eine ähnlich gefleckte Amsel am selben Standort.

Die Amsel war früher ein Waldvogel. Heute ist sie verstädtert (hemerophil). Bei Stadt-Amseln wird ein Albino oder Teilalbino häufiger beobachtet – schwarz-weiß gefleckte Amseln sind eine hübsche Laune der Natur. Sie wurden auch schon von anderen Schopfheimern und Bewohner im Landkreis gesehen. Dr. Ruth Noack, Mitglied vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), wohnhaft in Lehnacker (Gemeinde Steinen), sah eine Amsel mit weißen Flecken auf den Flügeln. Klaus Hiller, Mitglied des Schwarzwaldvereins Schopfheim, sah Amseln mit weißen Flecken am Hals und an den Schwanzfedern schon in Ettenheim und Schopfheim.

Lars Lachmann, NABU-Referent für Ornithologie und Vogelschutz (Bird Conservation Officer), Berlin, stellt zu dem von Christian Wirth zugesandten Foto fest, dass es sich bei dieser Amsel „in der Tat um einen Teilalbino, beziehungsweise genauer gesagt um eine teilleuzistische Amsel“ handle. Das heißt, der Amsel fehlen Teile der Farbpigmente.

„Das kann vorübergehend sein und mit der nächsten Mauser verschwinden, es kann aber auch festgelegt sein und sich bei jedem Federwechsel wieder neu zeigen.“ Gerade bei Amseln werde Leuzismus, insbesondere Teilleuzismus, vergleichsweise häufig beobachtet, anscheinend auch besonders häufig in Städten. „Häufig“ sei dabei aber relativ zu verstehen. „Es wird eben gelegentlich so ein Vogel gesehen.“

Leuzismus komme aber nicht nur bei der Amsel, sondern bei verschiedenen Vogelarten vor wie Staren oder Krähen. Wenn bei leuzistischen Vögeln Federpigmente fehlen, bleibt der Schnabel gelb oder orange und die Augen bleiben dunkel. Laut Landesbund für Vogelschutz in Bayern e. V. (www.lbv.de) bleibt bei der Albino-Amsel beides rot oder rosa.

„Manchmal gibt es auch weißgefleckte oder gar komplett weiß gefärbte Amseln. In der freien Natur würden sie schnell von Beutegreifern erspäht werden, deswegen findet man sie fast nur in Städten“, heißt es in der Publikation des LBV .