Schopfheim AWO: Verstärkung für Essen auf Rädern

Arbeiterwohlfahrt strukturiert Bereich um. Manfred Bockey übernimmt Geschäftsführung

Schopfheim (mj) Ende vergangenen Jahres informierte die Schopfheimer Arbeiterwohlfahrt (Awo) darüber, dass der Bereich „Essen auf Rädern“ umstrukturiert werden soll. Da es immer mehr Menschen gibt, die von dem Angebot Gebrauch machen, kann ein Verein wie die Awo den Geschäftsbereich allein nicht mehr stemmen. Daher wurde ein Geschäftsführer gesucht, der die Organisation in die Hand nimmt. Und das mit Erfolg.

„Nachdem bekannt geworden war, dass wir für Essen auf Rädern einen Geschäftsführer suchen, gab es mehrere Bewerbungen“, sagte Irmgard Sutter, stellvertretende Vorsitzende, in einem Pressegespräch. Sie bezeichnete es als Glück, Manfred Bockey für diese Aufgabe gefunden zu haben. Allerdings wird für den Geschäftsbereich „Essen auf Rädern“ zunächst nicht, wie vorgesehen, eine gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH) gegründet. Das werde um ein halbes Jahr verschoben. Manfred Bockey sei daher nicht als Geschäftsführer beschäftigt, sondern als Projektleiter auf Honorarbasis. Danach werden die Erfahrungen in die Konzeption einfließen. Manfred Bockey (63) hat von der Suche der Schopfheimer Awo nach einem Geschäftsführer gelesen und sofort Interesse gezeigt. Er wohne noch nicht lange im Schwarzwald, erzählte er. Er und seine Frau sind von Nordrhein-Westfalen nach Fröhnd gezogen. Beruflich sei er 25 Jahre lang im Bereich Arbeits- und Berufsförderung tätig gewesen. Er war Geschäftsführer in einer Einrichtung mit 70/80 Mitarbeitern. Außerdem sei er Projektleiter für Essensausgabe gewesen. Täglich wurden 150 Essen zubereitet, die an Kindergärten und an Bedürftige verteilt wurden.

Außerdem sei er seit über 25 Jahren Mitglied bei der Arbeiterwohlfahrt in Nordrhein-Westfalen. Jetzt wechselte er zum Awo-Ortsverband Schönau. Derzeit lerne er beim Awo-Ortsverband Schopfheim die Teams kennen, die mit „Essen auf Rädern“ befasst sind und er werde versuchen, neue Teams aufzubauen. Alles vor dem Hintergrund, dass Menschen, die nicht mehr so mobil sind, zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass sie so lange wie möglich in ihren eigenen vier Wänden bleiben können.

„Essen auf Rädern“ sei aber nicht nur etwas für ältere Menschen, ergänzte Irmgard Sutter. Hilfreich sei das Angebot auch für „die Mama, wenn sie sich den Arm bricht“ oder nach einem Reha- oder Krankenhausaufenthalt. Die Zusammenstellung weiterer Teams für die Belieferung mit Essen sei derzeit ein Problem, wissen Irmgard Sutter und Max Werner Scheiwe (Rechner im Verein). Im „Team 1“ seien ehrenamtliche Helferinnen und Helfer „mit Herzblut“ dabei. Sie lehnten eine Aufwandsentschädigung für ihre Arbeit ab, damit die Essensabgabe an diejenigen, die es nötig brauchen, bezahlbar bleibe. Doch ohne eine Aufwandsentschädigung sei es kaum möglich, neue Helferinnen und Helfer oder Fahrer für weitere Teams zu finden, erklärte Irmgard Sutter.

Die Leitung eines Teams solle wie bisher eine reguläre Arbeitsstelle mit rund 20 Wochenstunden sein, zusätzlich seien rund zehn weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter notwendig, die teils ehrenamtlich, teils gegen Aufwandsvergütung tätig sein sollen. „Die Essen sollen dennoch bezahlbar bleiben“, verdeutlichte Irmgard Sutter. Manfred Bockey kümmere sich auch um die Finanzen und werde ausloten, ob und welche Fördermöglichkeiten es gibt. Gesucht werden nicht nur Teammitglieder für „Essen auf Rädern“, sondern auch Fahrer und mitfahrende Begleiter, denn die persönlichen Kontakte zu den Nutzern seien sehr wichtig, sagte Manfred Bockey. Wichtig sei zudem, dass es Fahrer „auf Abruf“ gebe, um einspringen zu können, wenn Fahrer Urlaub haben oder auch krank werden, ergänzte Max Werner Scheiwe. Und Irmgard Sutter ist wichtig, weitere Gesellschafter für die Gründung der gemeinnützigen Gesellschaft zu finden. Idealerweise bieten sich andere Awo-Ortsvereine an.

Hierbei gehe es vor allem auch um mehr Ehrenamtliche in der Führung der Gesellschaft und Menschen, die Verantwortung übernehmen.

Wer sich für „Essen auf Rädern“ engagieren möchte (Ausgabe oder Fahrer), kann sich an Irmgard Sutter wenden unter Telefon 07622/24 33 oder per E-Mail(wi.sutter@t-online.de).