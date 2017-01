Schopfheim 150 Jahre Gewerbeschule: In der Region verankert

Festschrift zum 150-jährigen Bestehen. Älterste Gewerbeschule im Landkreis

Schopfheim – Im vergangenen Jahr feierte die Gewerbeschule Schopfheim als älteste Gewerbeschule des Landkreises ihr 150-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass ist eine üppige Festschrift entstanden, die Rektor Ralf Dierenbach gemeinsam mit Cäciclia Heinrich aus dem Organisationsteam am Freitag offiziell an die Stadt und Bürgermeister Christoph Nitz übergeben hat.

Die 130-seitige Festschrift gewährt einen informativen und bildreichen Einblick in 150-jährige Geschichte der Gewerbeschule, die im Lauf dieser langen Zeit selbstredend einiges an Entwicklungen und Veränderungen gesehen hat – angefangen bei der inhaltlichen Ausrichtung und den gelehrten Berufsfeldern über organisatorische Gesichtspunkte bis hin zu den unterschiedlichen Standorten und Gebäuden, in denen die Schule im Laufe der Zeit untergebracht war. „Geschichte muss Fleisch haben“, betonte Heiner A. Baur als Verfasser einiger insbesondere historischer Textbeiträge bei der Übergabe, und führte einige „kleine Juwelen“ an, die sich ihm bei der Archivrecherche offenbart haben, und dem Leser nun einen sprechenden Eindruck von den durchaus rauen Lehr- und Lebensverhältnissen früherer Zeiten geben.

Auf „Unterricht stemmen“ etwa stand für die Schüler Arrest, und wenn die Kleinwiesentäler wegen der Schneemengen nicht ins Tal kamen, gab’s eine offizielle Beurlaubung. In diesem Zusammenhang lobte Baur nachdrücklich das unter Leitung von Ulla Schmid bestens aufgestellte und sortierte Stadtarchiv, das neben den schriftlichen Hinterlassenschaften auch tolles Bildmaterial beherberge.

„Die Gewerbeschule Schopfheim ist in der Region tief verankert, sie hat große Bedeutung für die Stadt, für das hiesige Handwerk und Gewerbe “, brachte Heiner A. Baur die Quintessenz seiner Forschungen auf den Punkt – eine Bedeutung, die ihre Wurzeln in vergangenen Jahrhunderten habe und der Schule gleichzeitig bis zum heutigen Tag zukomme, betonte Baur.

„Der Landkreis hört nun mal nicht in Brombach auf“, nutzte Heiner A. Baur die Gelegenheit, für einen Seitenhieb auf eine allzu zentralistische Lörracher Perspektive, die sich etwa in der jüngsten Umstrukturierung der Gewerbeschulen – dem sogenannten „Ringtausch“ verschiedener Abteilungen unter den Gewerbeschulen im Landkreis – niedergeschlagen habe. Heiner Baur verband die Würdigung des Schopfheimer Standorts weiter mit einem engagierten Plädoyer für das Duale System – eine Wertschätzung dieses Ausbildungssystems, das im Kapitel „Das Duale System – ein Erfolgsgarant “ auch in der Festschrift seinen Niederschlag findet.

Neben den historischen Rückschauen ist ein ausgiebiger Teil der Festschrift dem aktuellen Profil der Schule gewidmet. Rektor Ralf Dierenbach und Cäciclia Heinrich nutzten die Gelegenheit der Festschriftübergabe, um nochmals an die gelungenen Jubiläumsfeierlichkeiten des vergangenen Jahres zu erinnern: Die Gewerbeschule hatte ihr Jubiläum das ganze Jahr über mit verschiedenen Veranstaltungen und Aktionen zelebriert, um unterschiedlichste Zielgruppen von den Schülern über das Lehrerkollegium und die breitere Öffentlichkeit bis zu den offiziellen Honoratioren anzusprechen.

Bürgermeister Christoph Nitz bedankte sich bei Initiatoren und Bearbeitern der Festschrift für deren Engagement und zeigte sich im Übrigen dankbar für die griffige Formel, die Baur in seiner Ansprache geliefert hatte. Dessen Aussage bezüglich der Grenzen des Landkreises werde er mit in die an diesem Wochenende anstehende Klausurtagung zum Thema Zentralklinikum nehmen: „Wenn die Kreisräte in der Lage sind, sich ausschließlich anSachargumenten zu orientieren, müssen sie sich für den Schopfheimer Standort entscheiden“, sagte Nitz.

„Wenn nicht, wird es laufen wie immer: Die Kreisstadt werde weitere wichtige Einrichtungen und Funktionen vereinnahmen“ – mit langfristig fatalen Folgen für den großen Rest des Kreises. Die Festschrift ist auf Anfrage bei der Gewerbeschule erhältlich.