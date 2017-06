Rickenbach Zum Abheben schön: Internationale Hotzenwaldwettbewerb der Luftsportgemeinschaft lockt viele Teilnehmer

40 Teilnehmer gehen beim Internationalen Hotzenwaldwettbewerb der Luftsportgemeinschaft an den Start.

Hütten (sha) So begehrt war der Internationale Hotzenwaldwettbewerb der Luftsportgemeinschaft Hotzenwald (LGH) noch nie: Zum Start der 54. Auflage am Samstag konnte Präsident Hubert Matt 40 Teilnehmer aus ganz Europa in den neu ausgebauten Räumlichkeiten der LGH begrüßen. Noch bis zum 10. Juni messen die Teilnehmer ihr Können an täglich neuen Aufgaben im Umgang mit der Thermik. Einmal mehr glänzten die Organisatoren durch Professionalität, durch hohe Sicherheitsvorkehrungen und eine durchweg kameradschaftliche Atmosphäre.

Es sei dieses freundschaftlich-offene Image der LGH, das den Norweger Andreas Marskar dazu bewogen hatte, den langen Weg aus Oslo anzureisen. Vor Ort sei er nun mit den Helfern und Vorkehrungen mehr als zufrieden, erklärte Marskar im Gespräch. Für den Briten Malte Grosche sei es der erste Wettbewerb, doch auch "alte Hasen" sind dabei, so wie Stephan Beck. Beck hatte vor über 30 Jahren seinen Flugschein in Hütten gemacht, heute gehört er zu den besten Seglern weltweit: Erst im Januar belegte er bei der Weltmeisterschaft in Melbourne den elften Platz. Er freue sich sehr die "alte Heimat" wieder zu sehen. Und auch die anderen Teilnehmer nahmen den Wettbewerb entspannt in Angriff.

Beim Eröffnungsbriefing am Samstag zeigte Sportleiter Marcus Neubronner anhand der Wetterkarte, dass die Woche noch einige spannende Aufgaben bereit halten würde. Die erste Tagesaufgabe führte schließlich zur Schwäbischen Alb. Innerhalb einer Stunde beförderten fünf Schlepper 39 Segler in die Lüfte, die sich kreisend über Herrischried in die Höhe schraubten und von dort ihren Weitflug in Angriff nahmen. Aufgrund schwieriger thermischer Bedingungen wurde die Gesamtstrecke von 184 Kilometern nur von neun Teilnehmern mit einer Wertung abgeschlossen. Fünf Teilnehmer mussten auf anderen Flugplätzen entlang der Flugstrecke landen, doch bis zum frühen Abend kamen alle wieder wohlbehalten in Hütten an. Lucia Liehr und Stephan Beck erzielten mit 184 Kilometern den weitesten Flug und somit den Tagessieg.

Eine durchziehende Kaltfront und dichter Nebel erschwerten am zweiten Tag die Bedingungen. Die Wettbewerbsleitung und Flugmeteorologe Manfred Reiber konnten dennoch ein fliegbares Wetterfenster verkünden, das eine Option ins Schweizer Jura offenhielt. Die Tagesaufgabe nach Weissenstein (CH) mit einer Wertung in der offenen Wettbewerbsklasse wurde von Lucia Liehr und Stephan Beck innerhalb 22 Minuten mit durchschnittlich 94 Stundenkilometern bewältigt. Wegen dem Regen wurde der dritte Wettbewerbstag gestern nicht gewertet.

Es bleibt spannend; noch bis Samstag wird den Seglern einige Gelegenheit geboten sein, ihr Können zu messen.